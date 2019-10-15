إحالة سيدتين للمحاكمة بتهمة تكوين تشكيل عصابى لسرقة المواطنين فى مصر الجديدة

كتب كريم صبحى

أمرت نيابة مصر الجديدة ،باحالة سيدتين للمحاكمة أمام محكمة الجنح، بتهمة سرقة مبالغ مالية من 7 سيدات بميدان السبع عمارات.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، أخطارا مفادة أثناء مرور قوة امنية من مباحث قسم شرطة مصر الجديدة أمام بنك مصر بميدان السبع عمارات دائرة القسم، اشتبه فى سيداتان اثناء تواجدهم أمام البنك المشار إليه باستيقافهن، ولاذت إحداهم بالفرار و تمكن من ضبط كلا من "د. ع" ، 35 سنة، ربة منزل ، و"ب. أ" ، 33 سنة، ربة منزل سابق اتهمهما فى قضايا نشل وسرقات.

وبمناقشتهما عن سبب تواجدهما بمحل الضبط، اعترفا بتكوينهما تشكيلا عصابيا تخصص نشاطه، فى سرقة متعلقات المواطنين باسلوب "المغافلة" أثناء خروجهم من البنوك، ومكاتب الصرافة بتطوير مناقشتهما للربط بينهم، وبين القضايا المجهولة اعترفتا بارتكاب 7 حوادث بذات الإسلوب، وأقرا بإنفاقهما المبالغ المالية المستولى عليه على متطلباتهم الشخصية، وبإستدعاء المجني عليهم تعرفوا علي المتهمتين واتهموهما بالسرقة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.