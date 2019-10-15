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أندريه زكى: الحوار أسهم فى خلق روابط وأرضيات فكرية مشتركة

الثلاثاء، 15 أكتوبر 2019 01:06 م
أندريه زكى: الحوار أسهم فى خلق روابط وأرضيات فكرية مشتركة الدكتور القس أندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر
كتبت سارة علام

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افتتح الدكتور القس أندريه زكى، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، ورئيس الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، اليوم الثلاثاء، فعاليات الحوار العربى الأوروبى السابع، لمنتدى حوار الثقافات، بمقر الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية.

 

وقال زكى فى كلمته "لا يستطيع أحد أن ينكر أن حوار الحضارات على المستوى المحلى فى مصر أو مستوى الحوار الدولى أسهم بشكل كبير فى خلق مساحة من الإدراك للأمور المشتركة كما بدأ يحدد مواضع الاختلاف مضيفًا: وفى إطار هذا الحوار تجددت الدعوة إلى توسيع الأرضية المشتركة، واحترام مساحات الاختلاف وقبولها

 

واستكمل: وعلى المستوى العالمى تعددت البرامج واللقاءات الحوارية سواء المحلية أو الدولية، وجهات حكومية، وكلها تركزت حول مفاهيم التعايش وقبول الآخر هنا لابد من التنويه بالمجهودات المحلية والدولية لمنتدى حوار الثقافات بالهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، فى هذا المجال".

 

كما شارك فى الجلسة الأولى للمؤتمر كل من الدكتور فيصل بين معمر الأمين العام لمركز الملك عبد الله بن عبد العزيز للحوار بين أتباع الأديان، والكاتب الصحفى حلمى النمنم وزير الثقافة السابق، والسفير يان تيسليف سفير دولة السويد، والكاتب والمفكر سمير مرقص، والسفير أحمد إيهاب جمال الدين مساعد وزير الخارجية لحقوق الإنسان.

 

يذكر أن برنامج الحوار العربى الأوروبى لمنتدى حوار الثقافات بالهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات يهدف إلى تعزيز التواصل والحوار المجتمعى الجاد بين القيادات الثقافية والأكاديمية والدينية من أوروبا والوطن العربى، ومن الدول المشاركة فى دورته السابعة، ألمانيا السويد اليونان هولندا وروسيا والسعودية والاردن ولبنان والعراق والمغرب فلسطين ومصر.

 


اندريه زكي

الحوار العربي الاوروبي

الهيئة الانجيلية

انجيلية

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