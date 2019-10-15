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أمن الدولة اللبنانى يضبط إرهابيا سوريا من داعش

الثلاثاء، 15 أكتوبر 2019 12:20 م
أمن الدولة اللبنانى يضبط إرهابيا سوريا من داعش الشرطة اللبنانية ـ صورة أرشيفية
بيروت (أ ش أ)

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أعلن جهاز أمن الدولة اللبنانى عن إلقاء القبض على أحد العناصر الإرهابية التابعة لتنظيم داعش، فى الجنوب اللبنانى بعد تسلله إلى داخل البلاد عبر الحدود المشتركة اللبنانية - السورية.

وذكر جهاز أمن الدولة اللبنانى – فى بيان اليوم الثلاثاء، أن الإرهابى يحمل الجنسية السورية، وقد جرى ضبطه فى مدينة صور (جنوبى لبنان) وأنه اعترف خلال التحقيق معه بالانضمام إلى تنظيم داعش منذ عام 2013، وتلقيه دورات عسكرية ودينية وعقائدية، قبل أن يتمكن من الدخول خلسة إلى لبنان.

وأشار أمن الدولة إلى أنه قام بتسليم الإرهابى المضبوط إلى جهاز مخابرات الجيش اللبناني، نفاذًا للقرار الصادر بهذا الشأن من سلطات التحقيق القضائية لدى المحكمة العسكرية.

 


لبنان

الامن اللبنانى

ارهابى سورى

داعش

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