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أمن الإسكندرية يضبط 5 أشخاص بحوزتهم هيروين وأقراص مخدرة

الثلاثاء، 15 أكتوبر 2019 01:14 م
أمن الإسكندرية يضبط 5 أشخاص بحوزتهم هيروين وأقراص مخدرة أقراص مخدرة - أرشيفية
الإسكندرية - أسماء على بدر

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شنت مديرية أمن الإسكندرية والإدارة العامة لمكافحة المخدرات، حملة مكبرة لضبط الخارجين عن القانون والقضاء على البؤر الإجرامية، وفى إطار مكافحة جرائم الإتجار وحيازة المواد المخدرة وضبط مرتكبيها والقائمين عليها، تم شن حملة مكبرة بدوائر أقسام شرطة "أول وثان الرمل والجمرك واللبان".

 

وأسفرت الحملة عن ضبط 5 أشخاص، بينهم 3 سيدات، بحوزتهم 57 جراما لمخدر الهيروين، و86 قرصا مخدرا، و160 قرص مؤثر نفسيا، فضلا عن مبالغ مالية و5 هواتف محمولة.

 

وبمواجهة المتهمين، أحدهن سبق اتهامها فى 3 قضايا مخدرات، اعترفوا فى التحقيقات بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار.

 

تحرر المحاضر اللازمة بأقسام شرطة أول وثان الرمل والجمرك واللبان، وجارى العرض على النيابة العامة للتحقيق.


الاسكندرية

مديرية امن الاسكندرية

اقراص مخدرة

هيروين

قسم شرطة اول وثان الرمل

قسم الجمرك

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