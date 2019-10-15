أعضاء مجلس جامعة بنها يتبرعون ببدل حضور الجلسات لصالح المستشفى الجامعى

القليوبية - إبراهيم سالم

وافق مجلس جامعة بنها فى جلسته، الذى عقد برئاسة الدكتور جمال السعيد رئيس الجامعة، على اقتراح رئيس الجامعة وأعضاء المجلس للتبرع ببدل حضور الجلسات لصالح دعم مستشفيات بنها الجامعية على حساب رقم ( 99999 )، بجميع فروع البنك الأهلى المصرى، وكذلك التبرع لصالح صندوق تحيا مصر.

وأشاد رئيس جامعة بنها، بمبادرة أعضاء مجلس الجامعة والأساتذة على التبرع ببدل الجلسات، والتى تأتى فى إطار حرصهم على المشاركة المجتمعية، ودعم قطاعات الجامعة الخدمية.

وأكد "السعيد"، قائلا "إننا نرحب دائما بكافة المبادرات لدعم مستشفيات بنها الجامعية"، مشيرا إلى أن المشاركة المجتمعية هى حجر الأساس فى تقديم خدمة صحية مناسبة للمترددين على المستشفيات الجامعية التى لا تخدم محافظة القليوبية فقط، بل تخدم محافظات الدلتا المجاورة.