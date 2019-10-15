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أطعمة مهمة لتحسين حالة التهاب المفاصل..تناول الأسماك والثوم وفاكهة التوت

الثلاثاء، 15 أكتوبر 2019 05:00 م
أطعمة مهمة لتحسين حالة التهاب المفاصل..تناول الأسماك والثوم وفاكهة التوت
كتبت فاطمة ياسر

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مرض التهاب المفاصل يعد من الأمراض التي يصاب الكثيرون وخاصة كبار السن، وهذا المرض يتسبب في عدم القدرة علي ممارسة الحياة بشكل طبيعي في المشي أو الحركة، وهذا الأمر يتسبب في الكثير من المضاعفات.

ونجد أن الشخص المصاب بالتهاب المفاصل يعاني من ألم شديد باليدين، وألم في الرقبة وأسفل الظهر والقدمين، وهذا هو السبب في عدم القدرة علي الحركة بشكل طبيعي.

وخلال الأسطر القادمة سنتعرف علي أفضل الأطعمة التي ينصح بتناولها من قبل الأشخاص المصابين بالتهاب المفاصل، وذلك وفقا لموقع "healthline"، لأن نوعية الطعام المتناول يساهم بشكل كبير في الحد من التعرض والإصابة بألم المفاصل.

أثبتت العديد من الدراسات الطبية الحديثة أن تناول الرنجة والسلمون والأسماك الأخري الغنية بالأوميجا3 يساهم بشكل كبير في الحد من الشعور بالتهاب المفاصل، ولذا ينصح بتناول هذه الأسماك مرتين في الأسبوع

ونصح التقرير بضرورة تناول الشوفان والقمح فهي أطعمة تساهم بشكل كبير في انخفاض نسبة السيلينيوم في الجسم ويحد من الشعور بمضاعفات مرض التهاب المفاصل.

عليك الإكثار من تناول الأطعمة المضادة للإلتهابات، كالثوم والكريز والتوت، فهي أطعمة مهمة في حياة مريض التهاب المفاصل، لأنها تحد من التعرض أو الشعور بألم الناتج عن الإصابة بهذا المرض.


التهاب المفاصل

نصائح غذائية لمرض التهاب المفاصل

علاج التهاب المفاصل

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