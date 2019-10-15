أسعار الذهب فى السعودية اليوم الثلاثاء 15-10-2019

كتبت ريهام الباشا

ننشر أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 15-10-2019، حيث شهد سعر الذهب فى المملكة العربية السعودية ارتفاعا طفيفا حيث سجل "عيار 24" نحو 180.20 ريال سعودى مقابل 48.05 دولار أمريكى .

أسعار الذهب اليوم بأسواق المال في السعودية بالريال السعودى والتى جاءت كالتالى:



سعر الذهب عيار 24 بنحو 180.20 ريال بما يعادل 48.05$

سعر الذهب عيار 22 بنحو 165.19 ريال بما يعادل 44.04$

سعر الذهب عيار 21 بنحو 157.68 ريال بما يعادل 42.04$

سعر الذهب عيار 18 بنحو 135.15 ريال بما يعادل 36.03$

سعر الذهب عيار 14 بنحو 105.12 ريال بما يعادل 28.03$

سعر الذهب عيار 12 بنحو 90.10 ريال بما يعادل 24.02$

سعر أوقية الذهب بنحو 5,604 ريال بما يعادل 1,494$

سعر جنيه الذهب بنحو 1,261 ريال بما يعادل 336.32$

سعر كيلو الذهب بنحو 180.203 ريال بما يعادل 48.045$