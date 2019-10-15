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أسعار الذهب فى السعودية اليوم الثلاثاء 15-10-2019

الثلاثاء، 15 أكتوبر 2019 02:26 م
أسعار الذهب فى السعودية اليوم الثلاثاء 15-10-2019 ذهب
كتبت ريهام الباشا

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ننشر أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 15-10-2019، حيث شهد سعر الذهب فى المملكة العربية السعودية ارتفاعا طفيفا حيث سجل "عيار 24" نحو  180.20 ريال سعودى مقابل 48.05 دولار أمريكى .

أسعار الذهب اليوم بأسواق المال في السعودية بالريال السعودى والتى جاءت كالتالى:
 

سعر الذهب عيار 24     بنحو  180.20 ريال      بما يعادل  48.05$

سعر الذهب عيار 22     بنحو  165.19 ريال      بما يعادل  44.04$

سعر الذهب عيار 21     بنحو  157.68 ريال      بما يعادل  42.04$

سعر الذهب عيار 18     بنحو  135.15 ريال      بما يعادل  36.03$

سعر الذهب عيار 14     بنحو  105.12 ريال      بما يعادل  28.03$

سعر الذهب عيار 12    بنحو 90.10 ريال          بما يعادل  24.02$

سعر أوقية الذهب         بنحو  5,604  ريال       بما يعادل  1,494$

سعر جنيه الذهب         بنحو 1,261 ريال        بما يعادل  336.32$

سعر كيلو الذهب         بنحو 180.203 ريال     بما يعادل  48.045$


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