أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 15-10-2019 فى مصر

كتب إسلام سعيد

ننشر أسعار الذهب فى مصر اليوم الثلاثاء 15-10-2019 والتي سجلت هبوط محدود فى الأسعار مع عودة أوقية الذهب للانخفاض مسجلة 1492 دولار.

سعر الذهب اليوم بعد هبوط الأسعار:



عيار 18 سجل 578.5 جنيه للجرام.



عيار 21 سجل 675 جنيها للجرام.



عيار 24 سجل 771.5 جنيه للجرام.



الجنيه الذهب5400 جنيها.



أوقية الذهب 1492 دولارا.

أسعار الذهب في مصر، قد تشهد بعض التفاوت الطفيف فى سعر الأعيرة المختلفة بمحافظات مصر المختلفة، هذا التفاوت في سعر الذهب قد يكون جنيه واحد أو جنيهين.

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