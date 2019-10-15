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أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 15-10-2019 فى مصر

الثلاثاء، 15 أكتوبر 2019 10:41 ص
أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 15-10-2019 فى مصر ذهب
كتب إسلام سعيد

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ننشر أسعار الذهب فى مصر اليوم الثلاثاء 15-10-2019 والتي سجلت هبوط محدود فى الأسعار مع عودة أوقية الذهب للانخفاض مسجلة 1492 دولار.
 

سعر الذهب اليوم بعد هبوط الأسعار:

عيار 18 سجل 578.5 جنيه للجرام.

عيار 21 سجل 675 جنيها للجرام.

عيار 24 سجل 771.5 جنيه للجرام.

الجنيه الذهب5400 جنيها.

أوقية الذهب 1492 دولارا.

 
 
أسعار الذهب في مصر، قد تشهد بعض التفاوت الطفيف فى سعر الأعيرة المختلفة بمحافظات مصر المختلفة، هذا التفاوت في سعر الذهب قد يكون جنيه واحد أو جنيهين.
 
أسعار الذهب في مصر، خدمة يقدمها اليوم السابع، وتشمل على تحديث فورى ولحظى لأسعار الذهب، فى سوق الصاغة المصرى، وكذلك تحديث للسعر العالمى للأوقية.
 
أسعار الذهب فى مصر من ضمن الخدمات التى يحرص اليوم السابع على تقديمها للقراء وتكون أسعار الذهب مصحوبة بتحليل عن وضع سوق الذهب.

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