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أسعار الدواجن اليوم.. 19جنيها من المزرعة.. والبلدى 29 جنيها

الثلاثاء، 15 أكتوبر 2019 01:02 م
أسعار الدواجن اليوم.. 19جنيها من المزرعة.. والبلدى 29 جنيها دواجن
كتب أحمد حمادة

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استقرت أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 15- 10 – 2019  فى الأسواق، حسب التسعيرة المقررة من شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة.
 
وقال الدكتور عبد العزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة، أن أسعار الدواجن من المزرعة بـ 19 - 20 جنيها، في حين تباع فى محلات التجزئة بأسعار تتراوح بين 22-24 جنيها للكيلو حسب المنطقة.
 
وأضاف في تصريحات لليوم السابع أن سعر الدواجن البلدى من المزرعة بـ 29 جنيها وتباع فى محلات التجزئة بين33-34 جنيها للكيلو، وتراوح سعر الكتكوت بين 7-8 جنيهات، فيما استقر سعر كرتونة البيض ليصل إلى 32 جنيها للكرتونة وتباع للمستهلك بين37  – 38 جنيها.

اسعار الدواجن

اسعار البيض

الثروة الداجنة

أخبار اقتصاد

بورصة الدواجن

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