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أبرزهم نعوم تشومسكى.. 200 شخصية عالمية توقع عريضة ضد عدوان تركيا على سوريا

الثلاثاء، 15 أكتوبر 2019 01:52 م
أبرزهم نعوم تشومسكى.. 200 شخصية عالمية توقع عريضة ضد عدوان تركيا على سوريا نعوم تشومسكى على رأس قائمة الموقعين ضد العدوان التركى على سوريا
كتب: محمد إسماعيل

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قالت صحيفة زمان التركية المعارضة إن 200 شخصية من 21 دولة، بينهم أكاديميون من أمثال نعوم تشومسكي وديفيد هارفي وإتيان باليبار وفيتوريو شرجي بدأوا فى حملة جمع توقيعات ضد العدوان التركى على شمال سوريا.
 
وحسب الصحيفة فإن البيان حمل عنوان "نتضامن مع الشعب الكردي وشعوب شمال سوريا المقاومة"، وحصل على توقيعات أكثر من 200 شخصية من 21 دولة حول العالم، بينهم أكاديميون من أمثال نعوم تشومسكي وديفيد هارفي وإيتيان باليبار وفيتوريو سرجي ومفكرون من أمثال جانيت بيل وراؤول زيبيتشي.
 
وأشارت الصحيفة إلى أن مجموعة من أكاديميي تركيا أقدموا على خطوة مماثلة في عام 2015، حيث وقعوا على بيان يدعو الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى الاستمرار في مفاوضات السلام التي أطلقها هو مع حزب العمال الكردستاني من أجل تسوية القضية الكردية، إلا أردوغان قرر الإطاحة بطاولة المفاوضات وإعلان الحرب على الأكراد في شرق تركيا بالحجة ذاتها التي يعتمد عليها اليوم في تنفيذ العملية العسكرية في سوريا، أي مكافحة حزب العمال الكردستاني. لذا اتهم أردوغان هؤلاء الأكاديميين بدعم الإرهاب لتنطلق بعده عمليات فصل واعتقال استهدفت الموقعين على هذا البيان.

تركيا

العدوان التركى على سوريا

اليوم السابع بلس

سوريا الان

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