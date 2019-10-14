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940 مليار دولار حجم التجارة الخارجية للصين مع دول "الحزام والطريق" فى 9 أشهر

الإثنين، 14 أكتوبر 2019 10:42 ص
940 مليار دولار حجم التجارة الخارجية للصين مع دول "الحزام والطريق" فى 9 أشهر الصين
أ ش أ

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سجل حجم التجارة الخارجية للصين مع دول مبادرة "الحزام والطريق" 65 .6 تريليون يوان (نحو 3 .940 مليار دولار) خلال الفترة بين يناير وسبتمبر الماضيين، بارتفاع نسبته 5 .9% على أساس سنوى.

وذكرت المصلحة العامة الصينية للجمارك - فى أحدث بيانات أصدرتها اليوم الاثنين - أن النمو القوى للتجارة مع دول الحزام والطريق يرجع إلى تعزيز التعاون الجمركي، فضلا عن توقيع الصين اتفاقيات مشغل اقتصادى متبادلة مع 41 دولة ومنطقة لتسهيل التخليص الجمركى للشركات، 18 منها مع دول ومناطق على طول الحزام والطريق.

وأضافت المصلحة أن التجارة الصينية مع الاتحاد الأوروبى بلغت 57 .3 تريليون يوان (504 مليار دولار) بارتفاع نسبته 6 .8%، فيما وصلت مع رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) إلى 14 .3 تريليون يوان (444 مليار دولار) بارتفاع نسبته 5 .11%، بينما سجل حجم التجارة الخارجية الصينية مع اليابان 58 .1 تريليون يوان (223 مليار دولار) خلال الفترة المذكورة.

 


المصلحة العامة الصينية للجمارك

التجارة الخارجية للصين

الرسوم الجمركية

الحرب التجارية

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