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90 يوما للبت فى طلبات التظلم بشأن التصالح فى مخالفات البناء.. اقرأ التفاصيل

الإثنين، 14 أكتوبر 2019 07:00 ص
90 يوما للبت فى طلبات التظلم بشأن التصالح فى مخالفات البناء.. اقرأ التفاصيل البرلمان
كتب ـ هشام عبد الجليل

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تواصل الوزارات المعنية تفعيل القانون رقم 17 لسنة 2019 بشأن التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، وفيما يلى نرصد إجراءات التظلم لمن رُفض طلبهم، وكيفية البت فى الطلبات مرة أخرى:
 
وفقا للقانون فى حالة رفض اللجنة طلب التصالح على المخالفة أو عدم سداد قيمة مقابل التصالح خلال ستين يومًا من تاريخ موافقة اللجنة، يصدر قرارًا بالرفض، وباستكمال الإجراءات التنفيذية اللازمة، ويستأنف نظر الدعاوى والتحقيقات الموقوفة وتنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة بشأن الأعمال المخالفة.
 
- يجوز لمن رُفض طلبه للتصالح التظلم من قرار الرفض خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره به.
 
- تتولى نظر التظلم لجنة تـُشكل بمقر المحافظة أو الهيئة الإدارية المختصة برئاسة مستشار من مجلس الدولة.
 
- يصدر بتشكيل اللجنة قرار من المحافظ أو رئيس الهيئة المختصة ويشترط لصحة انعقادها حضور رئيسها واثنين على الأقل من أعضائها.
 
- تصدر اللجنة قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند التساوى يُرجح الجانب الذى منه رئيس اللجنة.
 
- تبت اللجنة فـى التظلم خلال تسعون يوما، من تاريخ تقديم الطلب، ويعتبر انقضاء تلك المدة دون البت فى الطلب، أن التظلم مقبول وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات عمل اللجنة.

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