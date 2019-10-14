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8 مستشفيات تدخل الخدمة قريبا بالإسماعيلية.. وإنشاء مخزن مستلزمات استراتيجى

الإثنين، 14 أكتوبر 2019 10:18 م
8 مستشفيات تدخل الخدمة قريبا بالإسماعيلية.. وإنشاء مخزن مستلزمات استراتيجى وكيل وزارة الصحة فى محافظة الإسماعيلية
كتب عامر مصطفى

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قال الدكتور سعيد السقعان، وكيل وزارة الصحة فى محافظة الإسماعيلية، إن مستشفى الإسماعيلية العام بدأت فى التطوير، وبالرغم من ذلك لم يتوقف العمل فيها على الإطلاق، مشيراً إلى أن أطباء المستشفى كانوا يجرون عمليات جراحية وسط التطوير.
 
وأضاف سعيد السقعان، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج الحياة اليوم، تقديم خالد أبو بكر، والمذاع عبر فضائية الحياة، أدينا الخدمة بنفس المستوى قبل مرحلة التطوير، كما فتحنا خدمات فى وقت عملية التطوير، وكل شيء أستمر بنفس الأداء والكفاءة أثناء التطوير.
 
وأشار الدكتور سعيد السقعان، أن مساحة مستشفى الإسماعيلية العام 17 فدانا منهم 8 أفدنة مباني، مؤكداً أن أطباء المستشفى شاركوا فى عمليات قسطرة القلب، والمياه البيضاء والمخ والأعصاب، ولم نستطيع أن نوقف العمل فى المستشفى، كخدمة طبية 85% نسبة الإنجاز.
 
وأكمل الدكتور سعيد السقعان، أن وزيرة الصحة فى زيارتها الأخيرة، أكدت على وجود فندق لإقامة الفريق الطبي حتى يتناسب مع النقلة النوعية التى تسير فيها مصر، موضحاً أنه خلال 6 أشهر سيتم الانتهاء من المباني الجديدة وتقديم خدمات أفضل كثيرا، كما أن مستشفى أورام الإسماعيلية تقدم الخدمات لمدن القناة وسيتم الانتهاء من تطويرها قريباً.
 
وأوضح الدكتور سعيد السقعان، أن هناك 8 مستشفيات سيتم دخولهم للخدمة قريباً وخلال فترة قليلة سيتم أمر الاسناد، وإنشاء مركز استراتيجى للتمويل الطبى خاص بالمستلزمات الطبية وسيكون مخزون استراتيجى لمدن القناة وسيناء.

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