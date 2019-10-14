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7 معلومات عن مواعيد مسابقة العقود المؤقتة للمعلمين والإداريين بـ"التعليم"

الإثنين، 14 أكتوبر 2019 06:30 ص
7 معلومات عن مواعيد مسابقة العقود المؤقتة للمعلمين والإداريين بـ"التعليم" وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى
كتب محمود طه حسين

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أطلقت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أكبر بوابة إلكترونية للتوظيف عربيا للتعاقد مع 120 ألف معلم وإدارى وعامل لسد احتياجات المدارس الحكومية، "اليوم السابع" يقدم فى 7 معلومات أهم المواعيد فى المسابقة.
 
1- تسجيل البيانات انطلق الأربعاء الماضى  9 أكتوبر الجارى وتسجيل البيانات مستمر وليس لمدة 10 أيام فقط.
 
2- منحت الوزارة فرصة 3 أشهر للحصول على الشهادة المهارية للمعلمين المتقدمين للعمل فى مسابقة العقود المؤقتة للمعلمين.
 
3- التعاقد مع المعلمين ليس له وقت محدد وإنما متروك لوقت احتياج المدارس لخدمات أعضاء هيئة التدريس.
 
4- التعاقد مع 120 ألف عضو يتم فور جاهزية العضو للتعاقد، أى أن بياناته صحيحة ومؤهله مطلوب ضمن المؤهلات التى يتم التعاقد معها.
 
5- سيتم التعاقد مع الأعداد المطلوبة خلال الشهر الجارى والشهر المقبل حتى انتهاء الأعداد المطلوبة.
 
6- العقد لمدة عام واحد ويجدد لمدة 3 سنوات مقبلة.
 
7- المعلم ليس من حقه أن يطلب التثبيت فى التربية والتعليم لأن التعاقد سيكون مع شركة خاصة.
 

التربية والتعليم

وظائف التربية والتعليم

البوابة الالكترونية لوزارة التربية والتعليم

مسابقة التربية والتعليم 2019

مسابقة العقود المؤقتة للمعلمين 2019

مراحل التوظيف فى مسابقة العقود المؤقتة

المستندات المطلوبة فى مسابقة التربية والتعليم

رقم خدمة العملاء لمسابقة العقود المؤقتة للمعلمين

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