7 معلومات عن آخر جلسات محاكمة 34 متهما فى قضية "اقتحام قسم التبين"

كتب ــ إيهاب المهندس

انتهت الدائرة 9 إرهاب، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، والمنعقدة بمجمع محاكم طره، من فض الأحراز فى إعادة محاكمة 34 متهمًا فى قضية "اقتحام قسم التبين"، وشهت آخر الجلسات التى نظرتها المحكمة فى 13 أكتوبر الجارى العديد من الأحداث الهامة منها..

1 ـ آخر جلسة نظرتها المحكمة هى الجلسة رقم 7 فى الدعوى من نظر أولى الجلسات فى 24 إبريل 2019.

2 ـ المحكمة فضت حرز عبارة عن مظروف أبيض داخله 3 أسطوانات وفلاشة.

3 ـ حرز الفلاشة ضم 4 فيديوهات وظهر فيها حرق وتدمير محتويات قسم شرطة التبين من الداخل.

4 ـ وظهر فى الفيديو الثانى من الفلاشة أثار النيران مشتعلة بأجزاء من قسم شرطة التبين، وظهرو بعض الاشخاص يخروجون من القسم وبحوزتهم اشياء من محتوياته.

5 ـ ظهر فى الأحراز تجمع مئات الأشخاص أمام قسم شرطة التبين وقيامهم بقطع الطريق وتحطيم لافة القسم.

6 ـ المحكمة طلبت من الدفاع والنيابة الاستعداد الجلسة القادمة للمرافعة.

7 ـ قررت هيئة المحكمة حددت جلسة 9 نوفمبر المقبل لسماع مرافعة النيابة العامة، وجلستى 10 و11 نوفمبر المقبل لسماع مرافعة الدفاع.

وأسندت النيابة للمتهمين عدة تهم، منها التجمهر والبلطجة والشروع في قتل عدد من ضباط وأفراد أمن قسم التبين، وإضرام النيران بمبنى القسم وحرق محتوياته، ومحاولة تهريب المسجونين، وحيازة وإحراز أسلحة نارية وبيضاء، والانضمام إلى جماعة على خلاف القانون.