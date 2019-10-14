سوبر كورة
Ads
الإثنين، 14 أكتوبر 2019 01:50 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية اقتصاد وبورصة

1.4 مليار دولار حجم مبيعات معرض الصين الخامس للطائرات الهليكوبتر

الإثنين، 14 أكتوبر 2019 12:40 م
1.4 مليار دولار حجم مبيعات معرض الصين الخامس للطائرات الهليكوبتر طائرة هليكوبتر
بكين (أ ش أ)

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

بلغت مبيعات معرض الصين الخامس للطائرات الهليكوبتر الذى نظمته بلدية تيانجين شمالى الصين 141 مروحية بقيمة 10 مليارات يوان (حوالى 1.4 مليار دولار).

وذكرت اللجنة المنظمة للمعرض - فى بيان اليوم بمناسبة اختتام أعمال المعرض - أن الحدث اجتذب 60 ألف زائر من الداخل والخارج، وشارك فيه أكثر من 400 شركة عالمية عارضة، بما فى ذلك صانعى الهليكوبتر مثل "إيرباص" و"بيل" و"سيكورسكي"، ومصنعى محركات ومكونات الطائرات مثل "سافران" و"برات آند ويتني" و"كولينز أيروسبيس".

وأضافت اللجنة أنه تم تقديم 27 عرضا لطائرات هليكوبتر فى عروض الطيران التى أجريت بالمعرض، بما فى ذلك الطائرات الجديدة متعددة الوظائف (زد-20) المطورة ذاتيا فى الصين من قبل الشركة الصينية لصناعة الطيران المملوكة للدولة (أفيك).

وشهد المعرض كذلك عرض مروحيات مدنية مطورة من قبل شركة "أفيك" لمكافحة الحرائق والإنقاذ الطبي.

 


الصين

طائرات هليكوبتر

معرض الصين للطائرات الهليكوبتر

هليكوبتر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
سوبر كورة.. 3 مواجهات عالمية تنتظر الأهلى فى العام الجديد

سوبر كورة.. 3 مواجهات عالمية تنتظر الأهلى فى العام الجديد

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الاثنين 14-10-2019

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الاثنين 14-10-2019

قيس سعيد فى أول تغريدة له بعد الفوز برئاسة تونس: انتهى عهد الوصاية

قيس سعيد فى أول تغريدة له بعد الفوز برئاسة تونس: انتهى عهد الوصاية

البرازيل تعلن مواجهة الأرجنتين 15 نوفمبر المقبل فى السعودية

البرازيل تعلن مواجهة الأرجنتين 15 نوفمبر المقبل فى السعودية

سوبر كورة.. قفزة جديدة لفايلر فى تصنيف مدربى العالم.. وتقدم ميتشو

سوبر كورة.. قفزة جديدة لفايلر فى تصنيف مدربى العالم.. وتقدم ميتشو

شاهد فى دقيقة.. كيف حولت قناة الجزيرة قضية محمود البنا لحادث سياسى مزيف؟

شاهد فى دقيقة.. كيف حولت قناة الجزيرة قضية محمود البنا لحادث سياسى مزيف؟

رفع اسم هانى زادة من قوائم الترقب بقضية مخالفات الزمالك

رفع اسم هانى زادة من قوائم الترقب بقضية مخالفات الزمالك

إيقاف الطيار ومساعده فى واقعة السماح للفنان محمد رمضان بالدخول لقمرة القيادة

إيقاف الطيار ومساعده فى واقعة السماح للفنان محمد رمضان بالدخول لقمرة القيادة

محمد صلاح يتفوق على روني وفان بيرسى بقائمة أفضل 50 لاعبا بالدورى الإنجليزى

محمد صلاح يتفوق على روني وفان بيرسى بقائمة أفضل 50 لاعبا بالدورى الإنجليزى

الأهلى يعلن جاهزية السولية لمباراة القمة وفايلر يطمئن على جاهزية اللاعبين

الأهلى يعلن جاهزية السولية لمباراة القمة وفايلر يطمئن على جاهزية اللاعبين

أمريكى وهندى وفرنسية يفوزون بجائزة نوبل فى الاقتصاد لعام 2019

أمريكى وهندى وفرنسية يفوزون بجائزة نوبل فى الاقتصاد لعام 2019

الأمم المتحدة: 150 ألف نازح بسبب العدوان التركى على شمال سوريا حتى الآن

الأمم المتحدة: 150 ألف نازح بسبب العدوان التركى على شمال سوريا حتى الآن

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة