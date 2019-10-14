1.4 مليار دولار حجم مبيعات معرض الصين الخامس للطائرات الهليكوبتر

بكين (أ ش أ)

بلغت مبيعات معرض الصين الخامس للطائرات الهليكوبتر الذى نظمته بلدية تيانجين شمالى الصين 141 مروحية بقيمة 10 مليارات يوان (حوالى 1.4 مليار دولار).

وذكرت اللجنة المنظمة للمعرض - فى بيان اليوم بمناسبة اختتام أعمال المعرض - أن الحدث اجتذب 60 ألف زائر من الداخل والخارج، وشارك فيه أكثر من 400 شركة عالمية عارضة، بما فى ذلك صانعى الهليكوبتر مثل "إيرباص" و"بيل" و"سيكورسكي"، ومصنعى محركات ومكونات الطائرات مثل "سافران" و"برات آند ويتني" و"كولينز أيروسبيس".

وأضافت اللجنة أنه تم تقديم 27 عرضا لطائرات هليكوبتر فى عروض الطيران التى أجريت بالمعرض، بما فى ذلك الطائرات الجديدة متعددة الوظائف (زد-20) المطورة ذاتيا فى الصين من قبل الشركة الصينية لصناعة الطيران المملوكة للدولة (أفيك).

وشهد المعرض كذلك عرض مروحيات مدنية مطورة من قبل شركة "أفيك" لمكافحة الحرائق والإنقاذ الطبي.