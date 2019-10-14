يوم رياضى ترفيهى فى الذكرى السادسة والأربعين لانتصارات أكتوبر بجامعة المنوفية

المنوفية - محمد فتحى

نظمت الإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة المنوفية، يوم رياضى وثقافى وفنى بمناسبة الذكرى السادسة والأربعين لانتصارات حرب أكتوبر المجيدة، تحت رعاية وحضور الدكتور عادل مبارك رئيس الجامعة، وذلك بالصالة المغطاة بأستاد الجامعة.

وأكد مبارك أن الجامعة تحرص على إحياء هذه الذكرى العظيمة كل عام من خلال تنظيم أنشطة وفعاليات مختلفة تهدف إلى تخليد ذكرى النصر، ودعم وإبراز دور القوات المسلحة فى عملية البناء والتنمية وحماية الوطن والحفاظ على أراضيه، والمشاركة فى هذا اللقاء الرياضى يهدف للتواصل المباشر مع الطلاب وتعريفهم ببطولات وتضحيات الجنود المصريين بأرواحهم ودمائهم التى روت بها رمال سيناء لإعلاء قيم الولاء والانتماء للوطن لدى طلاب الجامعة، وخلق جيل وطنى مخلص محب لوطنه.

وشهد اليوم الرياضى إقامة مباراة كرة قدم خماسية شارك بها رئيس الجامعة وعدد من عمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس، بجانب إقامة مباراة للكرة النسائية شارك بها عدد من طالبات الجامعة.

كما قام مبارك بإفتتاح المعرض الفنى من أعمال طلاب الجامعة وأبدى إعجابه بأعمال الطلاب عن أبطال حرب أكتوبر، شارك فى المهرجان الرياضى، عدد كبير من طلبة وطالبات كليات الجامعة وقاموا بتحية العلم، فى حضور الدكتور عادل مبارك رئيس الجامعة، والدكتور أسامة مدنى عميد كلية الآداب والمستشار الإعلامى للجامعة، والدكتور نعيم سلامه عميد كلية التربية الرياضية، والدكتور عمرو الكشكى عميد كلية الطفولة المبكرة، والمحاسب أكرم عبد الدايم أمين عام الجامعة، والمحاسب جلال عبد السلام رئيس الإدارة المركزية لمكتب رئيس الجامعة ومحمد شاهين مدير عام رعاية الشباب بالجامعة والكابتن أيمن عبد القوى مدير النشاط الرياضى.

وقام الطلاب بتنظيم طابور العرض من كليات الجامعة المختلفة وهى الآداب، والصيدلة، والعلوم التطبيقية، والحاسبات، والإقتصاد، والآداب، والطب، والتربية، والزراعة، والهندسة، والهندسة الإلكترونية بمنوف، والتجارة والحقوق، والتمريض، والتربية النوعية والتربية الرياضية والطب البيطري، وكلية الطفولة المبكرة.