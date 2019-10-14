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خلال زيارتهم لمشروعات المنطقة الاقتصادية ..

يحيى زكى لأبناء مصر بالخارج: نسعى للعالمية بالحوافز الاستثمارية التى تتميز بها المنطقة

الإثنين، 14 أكتوبر 2019 02:00 م
يحيى زكى لأبناء مصر بالخارج: نسعى للعالمية بالحوافز الاستثمارية التى تتميز بها المنطقة الوفد المشارك من أبناء مصر
كتب مدحت عادل

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استقبلت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس صباح اليوم الوفد المشارك من أبناء مصر بالخارج وكبار المستثمرين من مؤتمر "مصر تستطيع" والذى ينعقد خلال الفترة من 15 إلى 17 اكتوبر الجاري.
 
وكانت بداية انطلاق المؤتمر بزيارة المشاركين لمشروعات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بحضور وزيرتي الهجرة وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري والمهندس يحيى زكي رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس واللواء محمد شعبان نائب رئيس الهيئة للقطاع الجنوبي.
 
واستقبل رئيس الهيئة الحضور معربا عن سعادته بإنطلاق النسخة الخامسة من سلسلة مؤتمرات مصر تستطيع هذا العام تحت عنوان مصر تستطيع بالاستثمار والتنمية.
 
وقال زكي أن الاستثمار يعد أحد ركائز التنمية الاقتصادية، مشيرا إلى أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، تعد أحد المشروعات القومية التي توليها القيادة السياسية في مصر اهتماماً كبيراً وعظيماً باعتبارها منطقة واعدة تسعى لأن تكون مركزا لوجستيا عالميا تستطيع تحقيق إضافة قوية للاقتصاد المصري والعالمي، لما تتضمنه من مميزات جغرافية ولوجستية وبنية تنظيمية تؤهلها أن تتبوأ مكانة عالمية وسط المناطق الاقتصادية حول العالم.
 
وأشار رئيس المنطقة الاقتصادية إلى أن المنطقة تعمل للوصول للعالمية من خلال تجهيزات البنية التحتية والتي استطعنا خلال الخمس سنوات الأولى أن ننتهي من جزء كبير منها في الكهرباء والمياه والصرف الصحي والصناعي وإحلال التربة وإنشاء الأرصفة والأنفاق، والتي ستعمل على وضعنا في نقطة متقدمة.
 
 
الوفد المشارك من أبناء مصر
الوفد المشارك من أبناء مصر

جانب من المشاركة
جانب من المشاركة

 


المنطقة الاقتصادية

قناة السويس

التنمية الاقتصادية

سلسلة مؤتمرات مصر

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