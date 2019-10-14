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وفد التقييم فى مسابقة أفضل الجامعات المصرية يتفقد جامعة المنصورة

الإثنين، 14 أكتوبر 2019 08:42 م
وفد التقييم فى مسابقة أفضل الجامعات المصرية يتفقد جامعة المنصورة وفد التقييم فى مسابقة أفضل الجامعات المصرية
الدقهلية - شريف الديب

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استقبل الدكتور أشرف عبد الباسط رئيس جامعة المنصورة، وفد تقييم الجامعات فى مسابقة أفضل الجامعات المصرية، فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية نحو تقييم الجامعات في مسابقة أفضل جامعة.
 
ويضم الوفد كلا من الدكتور مصطفى عبد الباقي  مكتب وزير التعليم العالي ، اللواء علاء مختار  مسئول ملف التخطيط ، المقدم حامد اسماعيل الرقابة الإدارية بالمنصورة ، الدكتور يسرى شعبان مسئول ملف العشوائيات  ، الدكتور محمد النمر مسئول ملف التحول الرقمى.
 
بحضور الدكتور محمود المليجي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، الدكتور محمد عطية نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ، الدكتور محمد عبد العظيم عميد كلية الهندسة ، الأستاذ ايهاب الشربيني مدير عام قطاع البيئة ، و أسامة موسى أمين عام الجامعة.
 
وبدأت فعاليات الزيارة بعرض فيديو تعريفي عن الجامعة وعرض تقديمي عما قدمته الجامعة من تطوير وسرعة في إنجاز العديد من المشروعات والأهداف لتقديم أفضل الخدمات للطلاب وتيسير العملية التعليمية وكذلك اهتمام الجامعة بالطلاب الوافدين والتحول الرقمي للخدمات التعليمية والبرامج التي أنتجها مركز تقنية الاتصالات والمعلومات والتي تستخدم بالجامعات داخل وخارج مصر ، وما قدمته الجامعة لخدمة المجتمع من خلال القوافل الطبية ودورها في تنفيذ المبادرات الرئاسية ومنها تطوير القرى الأكثر احتياجا " قرية غزالة "  .
 
وقام الوفد خلال الزيارة بتفقد كلية الهندسة وتم تفقد معرض الروبوتات للطلاب ، معامل المحاكاة  ومركز قياس التربة والأساسات ، المجمع الطلابى وورش الماكينات ومعمل CNC .
 
كما قام الوفد بزيارة لكلية الطب تفقد خلالها مكتبة الكلية وقاعات امتحانات الاون لاين ، معمل المهارات ومتحف التشريح  كما تفقد مركز ابحاث الخلايا الجذعية .
 
وتفقد الوفد قاعات المحاكاة والتدريب " البنك والبورصة الافتراضية " بكلية التجارة كما تم تفقد وحدات طب الاسنان التعليمية الجديدة والتي تم افتتاحها مؤخرا 
كما تفقد الوفد المدينة الجامعية للطالبات " مبنى ابو بكر الصديق  " للإسكان المتميز .
 
وتجول الوفد داخل مركز تقنية الاتصالات حيث يشرف المركز على 25 نظام للإدارة الالكترونية للعمل الجامعي، واطلع الوفد على خدمات الموبايل أبلكيشن وتحويل الكتب الورقية الى مقررات الكترونية والتي طبقتها الجامعة مؤخرا.
 
كما تفقد الوفد مركز التطوير المهنى بالجامعة لتدريب الطلاب لسوق العمل بالشراكة مع الجامعة الأمريكية وUSAID  كما شارك الوفد بافتتاح المعرض الخيرى الدائم للطلاب والذى يضم أكثر من1000 قطعة ملابس لدعم الطلاب الغير قادرين .
 
وتفقد الوفد القرية الأولمبية وملاعبها وحمام السباحة التعليمي ومركز اللياقة البدنية ، ملعب الاسكواش ، مركز الأنشطة الطلابية لذوى الاحتياجات الخاصة بإدارة رعاية الطلاب.
 
وفد التقييم فى مسابقة أفضل الجامعات المصرية (1)
وفد التقييم فى مسابقة أفضل الجامعات المصرية 
وفد التقييم فى مسابقة أفضل الجامعات المصرية (2)
وفد التقييم فى مسابقة أفضل الجامعات المصرية 
وفد التقييم فى مسابقة أفضل الجامعات المصرية (3)
وفد التقييم فى مسابقة أفضل الجامعات المصرية
وفد التقييم فى مسابقة أفضل الجامعات المصرية (4)
وفد التقييم فى مسابقة أفضل الجامعات المصرية 
وفد التقييم فى مسابقة أفضل الجامعات المصرية (5)
وفد التقييم فى مسابقة أفضل الجامعات المصرية
وفد التقييم فى مسابقة أفضل الجامعات المصرية (6)
وفد التقييم فى مسابقة أفضل الجامعات المصرية 
وفد التقييم فى مسابقة أفضل الجامعات المصرية (7)
وفد التقييم فى مسابقة أفضل الجامعات المصرية 
وفد التقييم فى مسابقة أفضل الجامعات المصرية (8)
وفد التقييم فى مسابقة أفضل الجامعات المصرية 
وفد التقييم فى مسابقة أفضل الجامعات المصرية (9)
وفد التقييم فى مسابقة أفضل الجامعات المصرية 
 
 

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