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وزير سعودى: منح 4 تراخيص استثمار لشركات روسية

الإثنين، 14 أكتوبر 2019 07:03 م
وزير سعودى: منح 4 تراخيص استثمار لشركات روسية الملك سلمان عاهل السعودية والرئيس الروسى فلاديمير بوتين
رويترز

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قال وزير التجارة والاستثمار السعودى، على تويتر إن السعودية منحت اليوم الاثنين أربعة تراخيص استثمار لشركات روسية متخصصة في البناء والعقار وتقنية المعلومات والاستشارات المالية والهندسة المعمارية.

أوضح الوزير ماجد عبد الله القصبي إنه شارك في منتدى المديرين التنفيذيين السعودي الروسي، الذي تزامن مع زيارة يقوم بها الرئيس الروسي إلى المملكة، وحضره مسؤولون حكوميون ومسؤولون تنفيذيون وشركات رئيسية من البلدين.

وأضاف "لتعزيز شراكة القطاع الخاص بيننا، تم توقيع 17 مذكرة تفاهم في الذكاء الاصطناعي والسكك الحديدية والأقمار الصناعية والطاقة والبتروكيماويات."


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