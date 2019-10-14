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وزير روسى: 2027 قد يشهد تصنيع طائرة نقل روسية إماراتية سعودية أسرع من الصوت

الإثنين، 14 أكتوبر 2019 03:01 م
وزير روسى: 2027 قد يشهد تصنيع طائرة نقل روسية إماراتية سعودية أسرع من الصوت قمة بين الملك سلمان وبوتين فى الرياض
وكالات

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قال وزير الصناعة و التجارة الروسية، دينيس مانتورف، بأن العام 2027 قد يشهد ظهور طائرة نقل أسرع من الصوت وبصناعة روسية إماراتية سعودية مشتركة.
 
و نقلت وكالة سبوتنيك، عن مانتوروف خلال لقاء صحفى ، اليوم، الاثنين، في إجابة على سؤال عن موعد خروج مشروع الطائرة الروسية العربية فرط الصوتية لرجال الأعمال إلى النور: "في عام 2027 تقريبا".
 
وأضاف مانتوروف: "تقدر الاستثمارات حتى تنفيذ النموذج بـ 100مليون دولار، وإذا استطاع النموذج التحليق في عام 2023 سينبغي علينا استثمار أكثر من 6 مليارات روبل روسي "نحو 93 مليون دولار" منفردين أو مجتمعين".
 
وتابع الوزير، قائلا إن هذا المشروع لاقى اهتماما من المملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، حيث تمثل دولة الإمارات سوق محتملة لهذه الطائرة.

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