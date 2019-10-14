وزير خارجية إيطاليا يدعو تركيا لوقف هجومها على سوريا

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دعا وزير الخارجية الإيطالى لويجى دى مايو، اليوم الاثنين، تركيا إلى وقف عدوانها على سوريا، موضحا أنه ليس هناك رد عسكرى لحل الأزمة هناك.

وكتب دى مايو، على صفحته بموقع (فيسبوك) للتواصل الاجتماعى، فور وصوله إلى لوكسمبورج لحضور الإجتماع الدورى لوزراء خارجية دول الإتحاد الأوروبى، وفق ما نقلته وكالة أنباء (آكي) الإيطالية، أنه سيطلب من مجلس الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبى نيابة عن إيطاليا، اتخاذ كل خطوة ممكنة لكى توقف تركيا هجومها على الشعب الكردى فى سوريا.

وأشار دى مايو، إلى الدعم التام للإجراءات "بما فى ذلك فرض حصار أوروبى على الصادرات من الأسلحة إلى أنقرة"، وشدد على أنه " لا يمكننا قبول ضحايا أبرياء آخرين ومزيد من إراقة الدماء أو ابتزاز بشأن المهاجرين"، وقال فى ختام ما كتبه إن "الرد على الأزمة القائمة لا يمكن أن يكون عسكريًا".