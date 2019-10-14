سوبر كورة
Ads
الإثنين، 14 أكتوبر 2019 01:12 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عالمية

وزير خارجية إيطاليا يدعو تركيا لوقف هجومها على سوريا

الإثنين، 14 أكتوبر 2019 12:46 م
وزير خارجية إيطاليا يدعو تركيا لوقف هجومها على سوريا وزير الخارجية الإيطالى لويجى دى مايو
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
دعا وزير الخارجية الإيطالى لويجى دى مايو، اليوم الاثنين، تركيا إلى وقف عدوانها على سوريا، موضحا أنه ليس هناك رد عسكرى لحل الأزمة هناك.
 
وكتب دى مايو، على صفحته بموقع (فيسبوك) للتواصل الاجتماعى، فور وصوله إلى لوكسمبورج لحضور الإجتماع الدورى لوزراء خارجية دول الإتحاد الأوروبى، وفق ما نقلته وكالة أنباء (آكي) الإيطالية، أنه سيطلب من مجلس الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبى نيابة عن إيطاليا، اتخاذ كل خطوة ممكنة لكى توقف تركيا هجومها على الشعب الكردى فى سوريا.
 
وأشار دى مايو، إلى الدعم التام للإجراءات "بما فى ذلك فرض حصار أوروبى على الصادرات من الأسلحة إلى أنقرة"، وشدد على أنه " لا يمكننا قبول ضحايا أبرياء آخرين ومزيد من إراقة الدماء أو ابتزاز بشأن المهاجرين"، وقال فى ختام ما كتبه إن "الرد على الأزمة القائمة لا يمكن أن يكون عسكريًا".
 

ايطاليا

وزير الخارجيه الايطاليه

العدوان التركى

جيش الاحتلال التركى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
البرازيل تعلن مواجهة الأرجنتين 15 نوفمبر المقبل فى السعودية

البرازيل تعلن مواجهة الأرجنتين 15 نوفمبر المقبل فى السعودية

سوبر كورة.. قفزة جديدة لفايلر فى تصنيف مدربى العالم.. وتقدم ميتشو

سوبر كورة.. قفزة جديدة لفايلر فى تصنيف مدربى العالم.. وتقدم ميتشو

شاهد فى دقيقة.. كيف حولت قناة الجزيرة قضية محمود البنا لحادث سياسى مزيف؟

شاهد فى دقيقة.. كيف حولت قناة الجزيرة قضية محمود البنا لحادث سياسى مزيف؟

رفع اسم هانى زادة من قوائم الترقب بقضية مخالفات الزمالك

رفع اسم هانى زادة من قوائم الترقب بقضية مخالفات الزمالك

إيقاف الطيار ومساعده فى واقعة السماح للفنان محمد رمضان بالدخول لقمرة القيادة

إيقاف الطيار ومساعده فى واقعة السماح للفنان محمد رمضان بالدخول لقمرة القيادة

محمد صلاح يتفوق على روني وفان بيرسى بقائمة أفضل 50 لاعبا بالدورى الإنجليزى

محمد صلاح يتفوق على روني وفان بيرسى بقائمة أفضل 50 لاعبا بالدورى الإنجليزى

الأهلى يعلن جاهزية السولية لمباراة القمة وفايلر يطمئن على جاهزية اللاعبين

الأهلى يعلن جاهزية السولية لمباراة القمة وفايلر يطمئن على جاهزية اللاعبين

أمريكى وهندى وفرنسية يفوزون بجائزة نوبل فى الاقتصاد لعام 2019

أمريكى وهندى وفرنسية يفوزون بجائزة نوبل فى الاقتصاد لعام 2019

الأمم المتحدة: 150 ألف نازح بسبب العدوان التركى على شمال سوريا حتى الآن

الأمم المتحدة: 150 ألف نازح بسبب العدوان التركى على شمال سوريا حتى الآن

الأرصاد: أمطار على سيناء وجنوب البلاد غدا تصل لحد السيول

الأرصاد: أمطار على سيناء وجنوب البلاد غدا تصل لحد السيول

حريق كنيسة حلوان.. النيابة تنتدب المعمل الجنائى لتحديد السبب

حريق كنيسة حلوان.. النيابة تنتدب المعمل الجنائى لتحديد السبب

الصحة: مبادرة الرئيس لـ"قوائم الانتظار" أجرت 256 ألف عملية جراحية عاجلة

الصحة: مبادرة الرئيس لـ"قوائم الانتظار" أجرت 256 ألف عملية جراحية عاجلة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة