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وزير خارجية ألمانيا: أوروبا كلها تقف ضد العدوان التركى على سوريا

الإثنين، 14 أكتوبر 2019 09:59 ص
وزير خارجية ألمانيا: أوروبا كلها تقف ضد العدوان التركى على سوريا العدوان التركي على سوريا
هند المغربى

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أكد هايكس ماس وزير خارجية ألمانيا، أن أوروبا كلها تقف ضد الحرب التركية، ومن المهم الإبقاء على اتصال مع أنقرة، جاء ذلك وفق ما ذكرته قناة العربية فى خبر عاجل لها قبل قليل.

 

وكانت القناة نشرت تقرير أن الدول الأوربية لم تلفتت لتهديد الرئيس التركي رجب أردوغان بفتح البوابات التركية لملايين اللاجئين للعبور الى اوروبا واتخذت موقفا حاسما اذاء الهجوم على سوريا لتكون الصفقات العسكرية السلاح الذى أشهرته فى وجهه الرئيس التركي.

 

وتواصل الدولة التركية بزعامة أردوغان العدوان على سوريا لليوم السادس على التوالى، وسط إدانات من دول العالم.


سوريا

تركيا

العدوان التركي

المانيا

اليوم السابع بلس

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