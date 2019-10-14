وزير النفط الكويتى: سعر النفط بين 50 و70 دولارا للبرميل مقبول

رويترز

قال وزير النفط الكويتى خالد الفاضل اليوم الاثنين إن مستوى أسعار النفط الحالى بين 50 و70 دولارا للبرميل مقبول.

وأضاف الوزير فى تصريحات للصحفيين أن مستوى أسعار النفط يتراوح منذ فترة بين 55 و65 و70 دولارا للبرميل وأن هذا المستوى "يُعتبر... مقبولا وإن كنّا نطمح لأن يكون هناك استقرار أكبر فى الأسعار".

وقال الفاضل إن هبوط أسعار النفط أقل من اللازم سيعود بالضرر على الدول المستهلكة مضيفا: "فى حال انخفضت الأسعار لأقل من اللازم، لن تكون هناك استثمارات فى المجال النفطي".

وقال الوزير "نحن الآن بصدد إعادة النظر فى بعض الأمور المتعلقة باستراتيجية إنتاج النفط والغاز ماشيين (مستمرون) فى سياسة الاقتراض (للمشاريع النفطية) وهناك بعض الأمور التى لاتزال محل نقاش وعندما تكون منتهية وخالصة سيتم الإعلان عنها".