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وزير الطيران يناقش نتائج أعمال الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية

الإثنين، 14 أكتوبر 2019 03:28 م
وزير الطيران يناقش نتائج أعمال الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية الفريق يونس المصرى وزير الطيران المدني
كتب محمود عبد الغنى

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التقى اليوم الفريق يونس المصرى وزير الطيران المدنى الطيار أحمد جنينة رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية ورؤساء الشركات التابعة وذلك فى إطار الإجتماعات المستمرة التى يعقدها لمتابعة معدلات تنفيذ المشروعات والخطط المستقبلية لتطوير قطاع المطارات والملاحة الجوية، بالإضافة إلى مناقشة نتائج الأعمال المالية.
 
 
وخلال الاجتماع تم عرض تقرير حول مراجعة القوائم والحسابات المالية وخطة العمل بكل شركة والإيرادات والمصروفات والمشروعات المستقبلية وزيادة الموارد والتحديات التى تواجه كل شركة وسبل مواجهتها.
 
 
وقد حققت الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية وشركاتها التابعة نمواً فى حجم أرباحها عن المستهدف مقارنة بنفس الفترة من العام الماضى عن شهور يوليو واغسطس وسبتمبر.
 
ومن جانبه، أشاد الفريق يونس المصرى  بالجهد المبذول والتطور الذى تم  بالشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية حيث تحولت معظم شركاتها للربح من خلال منظومة عمل متكاملة بين الشركات  والاداء المتميز بين العاملين بالقطاع وحرصهم على التفانى والدقة والإخلاص فى العمل  من أجل تطوير المنظومة.
 
 
كما طالب الوزير باستمرار التحسن فى مستوى الخدمة المقدمة للركاب والعملاء وتنفيذ خطة التطوير الشاملة لكافة المطارات والسعى بشكل دائم لزيادة النشاط التجارى والاستثمارى لزيادة الأرباح ورفع معدلات النمو الاقتصادى وكذا العمل بصفة مستمرة على التطوير والقيام بأعمال الصيانة الدورية بكفاءة عالية بالإضافة إلى تحسين الأداء والتميز من أجل تحقيق الرفاهية للركاب وذلك للوصول بالمطارات المصرية إلى أعلى درجات المنافسة العالمية.

مطار القاهرة

اخبار المطار

وزارة الطيران

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