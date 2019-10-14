وزير الدفاع اللبنانى: قبرص سترسل طائرتين للمساعدة فى إخماد الحرائق

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أعلن وزير الدفاع اللبناني إلياس بو صعب، أن طائرتين قبرصيتين متخصصتين في إخماد الحرائق، ستصلان إلى بيروت مساء اليوم الإثنين؛ لتقديم المساعدة في إطفاء الحرائق الواسعة التي شهدتها عدد من مناطق محافظة جبل لبنان منذ ساعات الصباح الأولى.

وقال وزير الدفاع اللبناني - في تصريح - إنه تواصل مع الجهات القبرصية بتكليف من رئيس الحكومة سعد الحريري، وأنه جرى الاتفاق على إرسال الطائرتين المتخصصين في إطفاء الحرائق إلى مطار بيروت مساء اليوم.

وكانت سلسلة من الحرائق الواسعة قد اندلعت في عدد من مناطق محافظة جبل لبنان، جراء الارتفاع الشديد في درجات الحرارة ووجود رياح جافة ونشطة، على نحو اضطرت معه الطائرات المروحية التابعة للجيش اللبناني للتدخل للمساهمة مع فرق الإطفاء المدنية في إخماد النيران.

وقالت وزيرة الداخلية اللبنانية ريا الحسن، في وقت سابق من اليوم، إن فرق الإطفاء والدفاع المدني تمكنت إلى حد كبير من السيطرة على النيران وألسنة اللهب الممتدة والتي طالت بعض القرى والبلدات، غير أنها رجحت إمكانية الاستعانة بطائرات من قبرص للمساهمة في إخماد الحرائق.

وأشارت إلى أن انتشار خطوط الكهرباء الهوائية (الضغط العالي) إلى جانب أن بعض المناطق التي تحتوي على ألغام جراء فترات الحروب السابقة، تعذر معها إمكانية دخول فرق الإطفاء والدفاع المدني لإخماد الحرائق بها.