وزيرا خارجية إيطاليا وفرنسا: العدوان التركى على سوريا يعرقل مكافحة داعش

كتبت فاطمة شوقى

اتفقت كل من إيطاليا وفرنسا ضرورة أن يتمسك الاتحاد الأوروبى بموقف موحد من سوريا ويتحدث بصوت واحد فيما يتعلق بالهجوم التركى فى شمال سوريا، حسبما قالت وكالة "آكى" الإيطالية.

واجتمع وزير الخارجية الإيطالى لويجى دى مايو ونظيره الفرنسى جان إيف لو دريان، على هامش اجتماع جلس الشئون الخارجية فى لوكسمبورج اليوم الاثنين.

وأوضحت الوكالة أن كلا من دى مايو ولو دريان اتفقا على طلب من تركيا وقف عملياتها العسكرية فى سوريا على الفور، وإدانة العمليات فى منطقة شمال الشرق السورى، وأكدا أن "العمليات التركية تعوق التقدم فى مكافحة الإرهاب وتنظيم داعش الإرهابى للخطر".

وأكد الطرفين على أن "العملية العسكرية التركية تقوض بشكل أكبر إمكانية التوصل إلى حل سياسى للأزمة، مما يزيد من معاناة المدنيين ويعرض للخطر النتائج التى تم التوصل إليها فى المجال الإنسانى بمنطقة شمال شرق سوريا".