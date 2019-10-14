سوبر كورة
Ads
الإثنين، 14 أكتوبر 2019 11:43 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عاجلة

وزيرا خارجية إيطاليا وفرنسا: العدوان التركى على سوريا يعرقل مكافحة داعش

الإثنين، 14 أكتوبر 2019 11:06 ص
وزيرا خارجية إيطاليا وفرنسا: العدوان التركى على سوريا يعرقل مكافحة داعش وزير الخارجية الفرنسى
كتبت فاطمة شوقى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

اتفقت كل من إيطاليا وفرنسا ضرورة أن يتمسك الاتحاد الأوروبى بموقف موحد من سوريا ويتحدث بصوت واحد فيما يتعلق بالهجوم التركى فى شمال سوريا، حسبما قالت وكالة "آكى" الإيطالية.

 

واجتمع وزير الخارجية الإيطالى لويجى دى مايو ونظيره الفرنسى جان إيف لو دريان، على هامش اجتماع جلس الشئون الخارجية فى لوكسمبورج اليوم الاثنين.

 

وأوضحت الوكالة أن كلا من دى مايو ولو دريان اتفقا على  طلب من تركيا وقف عملياتها العسكرية فى سوريا على الفور، وإدانة العمليات فى منطقة شمال الشرق السورى، وأكدا أن "العمليات التركية تعوق التقدم فى مكافحة الإرهاب وتنظيم داعش الإرهابى للخطر".

 

وأكد الطرفين على أن "العملية العسكرية التركية تقوض بشكل أكبر إمكانية التوصل إلى حل سياسى للأزمة، مما يزيد من معاناة المدنيين ويعرض للخطر النتائج التى تم التوصل إليها فى المجال الإنسانى بمنطقة شمال شرق سوريا".


سوريا

تركيا

سوريا وتركيا

سوريا الان

العدوان التركى على سوريا

العدوان التركى

حرب سوريا

أخبار سوريا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

وزير خارجية ألمانيا: أوروبا كلها تقف ضد العدوان التركى على سوريا

الإثنين، 14 أكتوبر 2019 09:59 ص

"السفاح التركى ينقذ الدواعش".. غزو أردوغان لسوريا يحرر عناصر داعش من السجون .. قوات سوريا الديمقراطية تكشف مساعدة أنقرة للتنظيم الإرهابى.. وتؤكد: هربوا من مخيم عين عيسى ورئيس تركيا يستعين بهم لمواصلة عدوانه

الإثنين، 14 أكتوبر 2019 09:59 ص

نيويورك تايمز: اتفاق الأكراد وحكومة دمشق نقطة تحول كبرى فى حرب سوريا

الإثنين، 14 أكتوبر 2019 09:11 ص

انفوجراف.. تعرف على عدد العمليات العسكرية التركية ضد سوريا والعراق

الإثنين، 14 أكتوبر 2019 07:00 ص

"قطريليكس" تكشف الأسباب التى دعت قطر لدعم العدوان التركى على سوريا

الإثنين، 14 أكتوبر 2019 07:00 ص

شعوب العالم تنتفض ضد العدوان التركى على سوريا.. تظاهرات فى ألمانيا وأمريكا والعراق وبريطانيا للتنديد بجرائم قوات أردوغان ضد السوريين واستهدافهم للأطفال..ومطالبات بسرعة التصدى لعدوان أنقرة

الإثنين، 14 أكتوبر 2019 05:00 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الأرصاد: أمطار على سيناء وجنوب البلاد غدا قد تصل للسيول وتمتد خفيفة للعاصمة

الأرصاد: أمطار على سيناء وجنوب البلاد غدا قد تصل للسيول وتمتد خفيفة للعاصمة

حريق كنيسة حلوان.. النيابة تنتدب المعمل الجنائى لتحديد السبب

حريق كنيسة حلوان.. النيابة تنتدب المعمل الجنائى لتحديد السبب

الصحة: مبادرة الرئيس لـ"قوائم الانتظار" أجرت 256 ألف عملية جراحية عاجلة

الصحة: مبادرة الرئيس لـ"قوائم الانتظار" أجرت 256 ألف عملية جراحية عاجلة

‫فيديو معلوماتى.. أهم 8 معلومات عن البوابة الإلكترونية للتوظيف فى التعليم

‫فيديو معلوماتى.. أهم 8 معلومات عن البوابة الإلكترونية للتوظيف فى التعليم

موقع أجنبى يسخر من خصلة شعر بيضاء على لوحة فان جوج فى متحف بـ نيويورك

موقع أجنبى يسخر من خصلة شعر بيضاء على لوحة فان جوج فى متحف بـ نيويورك

وزير خارجية ألمانيا: أوروبا كلها تقف ضد العدوان التركى على سوريا

وزير خارجية ألمانيا: أوروبا كلها تقف ضد العدوان التركى على سوريا

"السفاح التركى ينقذ الدواعش".. غزو أردوغان لسوريا يحرر عناصر داعش من السجون .. قوات سوريا الديمقراطية تكشف مساعدة أنقرة للتنظيم الإرهابى.. وتؤكد: هربوا من مخيم عين عيسى ورئيس تركيا يستعين بهم لمواصلة عدوانه

"السفاح التركى ينقذ الدواعش".. غزو أردوغان لسوريا يحرر عناصر داعش من السجون .. قوات سوريا الديمقراطية تكشف مساعدة أنقرة للتنظيم الإرهابى.. وتؤكد: هربوا من مخيم عين عيسى ورئيس تركيا يستعين بهم لمواصلة عدوانه

رمضان صبحى يشارك فى المران الصباحى الأخير للمنتخب الأوليمبى

رمضان صبحى يشارك فى المران الصباحى الأخير للمنتخب الأوليمبى

الجيش السورى يدخل مدينتى منبج وعين العرب بريف حلب

الجيش السورى يدخل مدينتى منبج وعين العرب بريف حلب

المنتخب يواجه بتسوانا وديا اليوم فى انطلاقة "حقبة الفراعنة مع البدرى"

المنتخب يواجه بتسوانا وديا اليوم فى انطلاقة "حقبة الفراعنة مع البدرى"

س و ج ..كل ما تريد معرفته عن إتفاق امريكا والصين بشأن الحرب التجارية

س و ج ..كل ما تريد معرفته عن إتفاق امريكا والصين بشأن الحرب التجارية

اليوم.. متحف القوات الجوية يفتح أبوابه للمواطنين "مجانا" فى عيد نسور الجو

اليوم.. متحف القوات الجوية يفتح أبوابه للمواطنين "مجانا" فى عيد نسور الجو

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة