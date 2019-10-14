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وزيرا التعليم والأوقاف يناقشان بناء الشخصية ومواجهة الفكر المتطرف

الإثنين، 14 أكتوبر 2019 09:35 م
وزيرا التعليم والأوقاف يناقشان بناء الشخصية ومواجهة الفكر المتطرف طلاب المدارس،ارشيفية
كتب محمود طه حسين

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بحثا وزيرا التربية والتعليم والأوقاف اليوم، بديوان عام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، سبل تنفيذ البرامج التثقيفية المشتركة بين الوزارتين.

وناقش الاجتماع التعاون بين وزارة التربية والتعليم ووزارة الأوقاف في مجال بناء الشخصية ومواجهة الفكر المتطرف، وتصحيح المفاهيم الخاطئة، وكذلك المسابقات الثقافية المشتركة، وبرامج التدريب المشترك حول تصحيح المفاهيم الخاطئة.

كما تم دراسة البروتوكول المشترك الذي توفر من خلاله وزارة الأوقاف المصرية ٢٠٠ مليون جنيه لبناء مدارس بالقرى والمناطق الأولى بالرعاية لصالح وزارة التربية والتعليم الفني، وعلى أن تكون الإدارة الكاملة بهذه المدارس بمعرفة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

 

 


التربية والتعليم

الفكر المتطرف

الاوقاف

المدارس

اخبار التعليم

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