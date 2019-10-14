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وزراء وشخصيات عامة يؤدون واجب العزاء فى وزير الاتصالات الأسبق طارق كامل

الإثنين، 14 أكتوبر 2019 08:48 م
وزراء وشخصيات عامة يؤدون واجب العزاء فى وزير الاتصالات الأسبق طارق كامل عزاء طارق كامل
كتب: هبة السيد - هانى الحوتى - تصوير: سعودى محمود

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تواصل توافد عدد كبير من الوزراء السابقين وقيادات قطاع الاتصالات، لتقديم واجب العزاء فى وفاة الدكتور طارق كامل وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الأسبق، المقام بمسجد عمر مكرم بميدان التحرير.
 
وأدى العزاء من الوزراء الحاليين وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، ومن الوزراء السابقين كلا من الدكتور عادل العدوى وزير الصحة الأسبق، الدكتور معتز خورشيد وزير التعليم العالى الأسبق، وسيد مشعل وزير الإنتاج الحربى الأسبق، وفايزة أبو النجا وزيرة التعاون الدولي الأسبق، وأحمد درويش وزير التنمية الإدارية الأسبق ورئيس هيئة التنمية الاقتصادية السابق، وماجد عثمان وزير الاتصالات الأسبق، وزهير جرانة وزير السياحة الأسبق، خالد نجم وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الأسبق.
 
ومن قيادات قطاع الاتصالات كلا من مصطفى عبد الواحد رئيس جهاز تنظيم الاتصالات، ياسر شاكر الرئيس التنفيذى لشركة أورنج مصر، طارق أبو علم الرئيس التنفيذى الأسبق للشركة المصرية للاتصالات، محمد النواوى الرئيس التنفيذى للشركة المصرية للاتصالات الأسبق، أحمد البحيرى الرئيس التنفيذى للشركة المصرية للاتصالات السابق، عمرو أبو علم رئيس شركة القرية الذكية السابق، هشام العلايلي الرئيس التنفيذى السابق لجهاز تنظيم الاتصالات، محمد حنفي مستشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
 
كما شارك من قيادات قطاع الاتصالات كلا من الدكتور وليد جاد رئيس غرفة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الدكتور خالد شريف مساعد وزير الاتصالات الأسبق، عبد الرحمن الصاوى رئيس اللجنة التشريعية لوزارة الاتصالات السابق، إيهاب سعيد رئيس شركة خدماتى، الدكتور أحمد الشربيني المشرف العام على مشروع المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط، كريم بشارة رئيس شركة لينك دوت نت الأسبق، المهندس عزة ترك رئيس مجلس إدارة تي اي داتا الأسبق، خالد بشارة رئيس مجلس إدارة شركة أوراسكوم للتنمية مصر.
 
ومن الشخصيات العامة، ورجل الأعمال معتز رسلان رئيس مجلس الأعمال المصرى الكندى، والمحامى طاهر الخولى، كرم جابر رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، الكاتب الصحفى أسامة سرايا، عماد حسين رئيس تحرير جريدة الشروق، الإعلامى أسامة كمال.

عزاء

عزاء طارق كامل

الاتصالات

وزراء مصر

المجموعة الاقتصادية

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