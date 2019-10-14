سوبر كورة
Ads
الإثنين، 14 أكتوبر 2019 05:00 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عاجلة

والد "شهيد الشهامة" بالمنوفية: فى انتظار رؤية قاتل ابنى خلف القضبان

الإثنين، 14 أكتوبر 2019 04:30 ص
والد "شهيد الشهامة" بالمنوفية: فى انتظار رؤية قاتل ابنى خلف القضبان المتهمين بقتل طالب تلا- أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قال والد قتيل تلا بالمنوفية، المعروف إعلامياً بـ"شهيد الشهامة"، انتظر بفارغ الصبر وقوف قاتل ابني خلف الأسوار الحديدية بالمحكمة، وذلك بعد قرار إحالته لمحاكمة عاجلة.
 
وأضاف الأب، أن القصاص لابنه من القتلة يزيح الحزن عن القلب، ويخفف من حدة الآلم.
 
ولفت الأب، إلى أن قرار إحالة المتهمين لمحاكمة عاجلة بمثابة عدالة ناجزة، جاءت أسرع مما توقعنا.
 
وكشفت تحقيقات النيابة العامة فى القضية رقم 14568 لسنة 2019 جنح تلا، عن حقيقة الواقعة، التى بدأت عندما استاء المجنى عليه من تصرفات المتهم قبل إحدى الفتيات، فنشر كتابات على حسابه الشخصي على مواقع التواصل الاجتماعي، "انستجرام" أثارت غضب المتهم، فأرسل الأخير إلى المجنى عليه عبر المحادثات رسائل التهديد والوعيد، ثم اتفق مع عصبة من أصدقائه على قتله، وأعدوا لذلك مطاوى، وعبوات تنفث مواد حارقة للعيون وتخيروا يوم الأربعاء التاسع من أكتوبر موعدًا لذلك، حيث تربص المتهمان محمد راجح، وإسلام عواد، بالمجنى عليه بمدينة تلا بالمنوفية، وما أن ابتعد المجنى عليه من موقع أصدقاءه حتى تكالبا عليه، فأمسكه الأول من تلابيبه مشهرا مطواه فى وجهه، ونفث الثانى المادة الحارقة فى وجهه، وعلت أصواتهم حتى سمعها أصدقاء المجنى عليه، فهرعوا عليه وخلصوه من أيديهم ، ليركض محاولا الهرب فتبعه الاثنان حتى التقاه الثالث مصطفى الميهي، وأشهر مطواه فى وجهه أعاقت هربه، وتمكن على أثرها من استيقافه، ليعاجله المتهم الأول بضربة بوجنتيه اليمنى أتبعها بطعنه أعلى فخده الأيسر ومنعوا أصدقاءه من نجدته مستخدمين المادة الحارقة.
 
وتلقى مأمور مركز شرطة تلا إشارة من المستشفى بوصول طالب جثة هامدة، وبالانتقال والفحص تبين أن الجثة لطالب مقتولاً بعدة طعنات، وأن وراء إرتكاب الجريمة طالب آخر يدعى "محمد راجح" وبرفقته اثنين آخرين، فتم تحديد مكان هروبهم والقبض عليهم.

راجح قاتل

اعدام راجح

قتيل المنوفية

قتيل تلا

النائب العام

احالة قاتلوا طالب تلا للمحاكمة

اليوم السابع بلس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

النائب العام يحيل 4 متهمين بقتل "طالب تلا" للجنايات.. النيابة: "راجح" وأصدقاءه خططوا لقتله واستخدموا مواد حارقة لمنع إنقاذه.. الأول هرب على دراجة آلية يقودها الرابع.. والطب الشرعى: توفى إثر طعنه بالفخذ الأيسر

السبت، 12 أكتوبر 2019 11:31 م

تحقيقات النيابة فى قتل "طالب تلا": راجح وأصدقاؤه خططوا لقتله واستخدموا مواد حارقة

السبت، 12 أكتوبر 2019 10:41 م

النيابة العامة: المتهم بقتل طالب تلا هرب على دراجة نارية بعد ارتكاب الجريمة

السبت، 12 أكتوبر 2019 10:39 م

سكرتير عام المنوفية يعقد اجتماعا لمناقشة تنفيذ المشروعات الخدمية بمركز تلا

الإثنين، 26 أغسطس 2019 05:09 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
والد "شهيد الشهامة" بالمنوفية: فى انتظار رؤية قاتل ابنى خلف القضبان

والد "شهيد الشهامة" بالمنوفية: فى انتظار رؤية قاتل ابنى خلف القضبان

بالقانون.. تعرف على شروط تطليق الزوجة الناشز مقابل دفع فدية للزوج

بالقانون.. تعرف على شروط تطليق الزوجة الناشز مقابل دفع فدية للزوج

اعرف حقوق العامل المتوفى أثناء خدمته وفقا لقانون العمل

اعرف حقوق العامل المتوفى أثناء خدمته وفقا لقانون العمل

اعرف الحكم الشرعى لرجل حلف على زوجته بعدم الذهاب لمنزل أهلها ويريد التراجع

اعرف الحكم الشرعى لرجل حلف على زوجته بعدم الذهاب لمنزل أهلها ويريد التراجع

100 ألف جنيه رسوم إنشاء مكاتب الاعتماد الخاصة بالمحال العامة

100 ألف جنيه رسوم إنشاء مكاتب الاعتماد الخاصة بالمحال العامة

راجح قاتل..أسرة شهيد الشهامة بالمنوفية لـ "اليوم السابع " العدالة الناجزة انتصرت لروح " محمود "بإحالة الجناة للمحاكمة والد المجنى عليه : شكرا لدولة القانون .. وتلقينا اتصالات من مشاهير المحامين لمتابعة القضية

راجح قاتل..أسرة شهيد الشهامة بالمنوفية لـ "اليوم السابع " العدالة الناجزة انتصرت لروح " محمود "بإحالة الجناة للمحاكمة والد المجنى عليه : شكرا لدولة القانون .. وتلقينا اتصالات من مشاهير المحامين لمتابعة القضية

"صراع العلامات التجارية" فى ساحات المحاكم.. شركة "أوبو موبيل" تقاضى شركة "بينبتون جروب" بسبب العلامة "colors" وتطالب بتعويض مادى.. والمحكمة الاقتصادية تنتدب خبيرا للفصل بشأن وجود تشابه بين العلامتين

"صراع العلامات التجارية" فى ساحات المحاكم.. شركة "أوبو موبيل" تقاضى شركة "بينبتون جروب" بسبب العلامة "colors" وتطالب بتعويض مادى.. والمحكمة الاقتصادية تنتدب خبيرا للفصل بشأن وجود تشابه بين العلامتين

"غفلت الواد وسرقت أبوه".. "رضا" مارست الرذيلة مع "محمود" وسرقت سيارة وبندقية والده.. المتهمة تعرفت على المجنى عليه قبل 4 أشهر وتقابلا فى الفيلا.. واعترفت: "أمارس الأعمال المنافية للآداب عشان اشترى هيروين"

"غفلت الواد وسرقت أبوه".. "رضا" مارست الرذيلة مع "محمود" وسرقت سيارة وبندقية والده.. المتهمة تعرفت على المجنى عليه قبل 4 أشهر وتقابلا فى الفيلا.. واعترفت: "أمارس الأعمال المنافية للآداب عشان اشترى هيروين"

شاهد.. أسترالية تلد طفلة تزن 6 كيلو جرامات

شاهد.. أسترالية تلد طفلة تزن 6 كيلو جرامات

البرازيل ضد نيجيريا.. التعادل 1-1 يحسم موقعة سنغافورة الودية.. فيديو

البرازيل ضد نيجيريا.. التعادل 1-1 يحسم موقعة سنغافورة الودية.. فيديو

7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

السيسي للمصريين: عدوكم واحد.. اللى فشلوا يحركوا الناس وأنا فى نيويورك عملوا عملية إرهابية بسيناء.. بتماسككم ننتصر على التحديات.. فى 2011 البلد ضهرها انكشف واتبنى سد النهضة.. وتفتكروا حد يقرب من مصر مع قوة جيشها

السيسي للمصريين: عدوكم واحد.. اللى فشلوا يحركوا الناس وأنا فى نيويورك عملوا عملية إرهابية بسيناء.. بتماسككم ننتصر على التحديات.. فى 2011 البلد ضهرها انكشف واتبنى سد النهضة.. وتفتكروا حد يقرب من مصر مع قوة جيشها

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة