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هيئة تنشيط السياحة تروج للأقصر قبل عروض أوبرا عايدة

الإثنين، 14 أكتوبر 2019 07:00 ص
هيئة تنشيط السياحة تروج للأقصر قبل عروض أوبرا عايدة هيئة تنشيط السياحة ترويج للأقصر
كتبت آمال رسلان

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كثفت هيئة تنشيط السياحة حملتها الترويجية لمدينة الأقصر، من خلال وسائل التواصل الاجتماعى، حيث دعت متابعيها إلى زيارة الأقصر والتمتع بالأثار الفرعونية التى تأخذك فى رحلة عبر الزمن، وذلك بالتزامن مع بداية الموسم الشتوى واستعدادات المدينة الخالدة لاستضافة عروض أوبرا عايدة بعد غياب 20 عاما، والتى من المنتظر أن تنعكس ايجابا على الإشغالات السياحية.

وقالت هيئة تنشيط السياحة ، فى تغريدة لها عبر موقع تويتر "ستشعر دائما بالأمان عند التجول في طريق الكباش وهو الطريق الذي يربط معبد الأقصر بمعبد الكرنك، وقالت فى تغريدة آخرى"‏في الأقصر ستجد الحكمة ممزوجة بعراقة الأصل والتفاؤل بالمستقبل"، وقالت فى ثالثة "‏لن تحتاج إلى آلة زمن في معبد مدينة هابو لتحيا في زمن آخر وتشهد حضارة سبعة آلاف سنة".

يأتى هذا فى الوقت الذى تستعد فيه الأقصر لاستقبال عروض أوبرا عايدة فى ساحة معبد حتشبسوت نهاية الشهر الجارى، والتى تأتى بعد غياب سنوات طويلة، الأمر الذى من شأنه رفع معدلات الإشغالات بالمدينة السياحية، حيث ستنطلق الحفلات يومى 26 و28 بحضور شخصيات رفيعة المستوى فى الدولة، بالإضافة إلى عدد من المسئولين العرب والأجانب والسفراء والسياسيين والفنانين.

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تنشيط السياحة عن أهل الأقصر

 
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طريق الكباش بعد تطويره

 
 
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معبد هابو

 
 
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معابد الأقصر


اوبرا عايدة

تنشيط السياحة

الاقصر

السياحة

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