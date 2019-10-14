نيابة شرق الإسكندرية تطلب ضبط وإحضار ولية أمر بتهمة التعدى على الطفلة روان

كما استمعت النيابة العامة لأقوال مدير ومسئولى مدرسة عمر مكرم الابتدائية التابعة لإدارة المنتزه التعليمية – عدا اثنين سيتم استدعائهما حين ورود التقارير- حول الواقعة.

وتعود بداية الواقعة، عندما تلقى قسم شرطة أول المنتزه بلاغا من المدعو"محمد محمود المصري" حارس عقار، يتهم فيه ولية أمر طالبة وأخصائية إجتماعية بمدرسة عمر مكرم بالاعتداء على ابنته "روان" بالصف الرابع الابتدائي.

وأضاف الأب في البلاغ أن ولية الأمر والأخصائية الاجتماعية نعتت ابنته بأقوال منها "أنتي بنت بواب .. أزاي تضربي بنت مهندس بترول؟"، مما أدى إلى إصابتها باضطرابات نفسية تفاقمت إلى"العصب السابع"- بحسب التقرير الطبيى المبدئى.