نيابة شرق الإسكندرية تطلب ضبط وإحضار ولية أمر بتهمة التعدى على الطفلة روان

أصدر المستشار أشرف المغربى، المحامي العام لنيابات المنتزه بالإسكندرية، قرارا بشأن واقعة التنمر على الطفلة روان التى أثارت مواقع التواصل الإجتماعى حيث قرر ضبط وإحضار ولية أمر الطالبة "شهد" المتهمة بالاعتداء على "روان"، وعرض الطفلة على أخصائى نفسى واجتماعى واصدار تقرير طبى بِشأن حالتها، فضلا عن استعجال تقرير الطب الشرعي.
كما استمعت النيابة العامة لأقوال مدير ومسئولى مدرسة عمر مكرم الابتدائية التابعة لإدارة المنتزه التعليمية – عدا اثنين سيتم استدعائهما حين ورود التقارير- حول الواقعة.
وتعود بداية الواقعة، عندما تلقى قسم شرطة أول المنتزه بلاغا من المدعو"محمد محمود المصري" حارس عقار، يتهم فيه ولية أمر طالبة وأخصائية إجتماعية بمدرسة عمر مكرم بالاعتداء على ابنته "روان" بالصف الرابع الابتدائي.
وأضاف الأب في البلاغ أن ولية الأمر والأخصائية الاجتماعية نعتت ابنته بأقوال منها "أنتي بنت بواب .. أزاي تضربي بنت مهندس بترول؟"، مما أدى إلى إصابتها باضطرابات نفسية تفاقمت إلى"العصب السابع"- بحسب التقرير الطبيى المبدئى.
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