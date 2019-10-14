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نيابة سيدى جابر توجه لـ "عادل شكل " كبير مشجعى الاتحاد السكندرى 4 اتهامات

الإثنين، 14 أكتوبر 2019 05:35 م
نيابة سيدى جابر توجه لـ "عادل شكل " كبير مشجعى الاتحاد السكندرى 4 اتهامات عادل شكل كبير مشجعى الاتحاد
الإسكندرية أسماء على بدر

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وجهت نيابة سيدى جابر 4 اتهامات لـ  "عادل شكل " كبير مشجعى نادى الاتحاد السكندرى،  تضمنت حيازة سلاح أبيض ، واستعراض القوة ، البلطجة ، وتعطيل المرور  ، وقررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات .

وكانت أجهزة الأمن ، القبض على عادل شكل وآخرين شهرتهما "سواده" و"البوكوتبين من التحقيقات، قيام كبير مشجعي نادي الاتحاد السكندرى وآخرين بالرقص بالأسلحة البيضاء بشارع الجواهر بمنطقة الحضرة الجديدة، ونشرها على مواقع التواصل الإجتماعى ، احتفالا بوصول جهاز واثاث المتهم الثاني "أحمد سواده" استعدادا لزفافه ، وبسؤال المتهمين، اعترفوا بارتكابهم الواقعة ، كنوع من البهجة والفرحة .

 

 

 

 


الاسكندريه

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عادل شكل

حبس عادل شكل

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