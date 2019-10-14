نيابة سيدى جابر توجه لـ "عادل شكل " كبير مشجعى الاتحاد السكندرى 4 اتهامات

الإسكندرية أسماء على بدر

وجهت نيابة سيدى جابر 4 اتهامات لـ "عادل شكل " كبير مشجعى نادى الاتحاد السكندرى، تضمنت حيازة سلاح أبيض ، واستعراض القوة ، البلطجة ، وتعطيل المرور ، وقررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات .

وكانت أجهزة الأمن ، القبض على عادل شكل وآخرين شهرتهما "سواده" و"البوك" وتبين من التحقيقات، قيام كبير مشجعي نادي الاتحاد السكندرى وآخرين بالرقص بالأسلحة البيضاء بشارع الجواهر بمنطقة الحضرة الجديدة، ونشرها على مواقع التواصل الإجتماعى ، احتفالا بوصول جهاز واثاث المتهم الثاني "أحمد سواده" استعدادا لزفافه ، وبسؤال المتهمين، اعترفوا بارتكابهم الواقعة ، كنوع من البهجة والفرحة .