نيابة العاشر من رمضان تصرح بدفن عامل لقى مصرعه فى حريق ورشة معادن

الشرقية - فتحية الديب

صرحت نيابة العاشر من رمضان، برئاسة أحمد حمدى، مدير النيابة، وبإشراف المستشار أحمد التهامى، المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية، اليوم، بدفن جثة عامل لقى مصرعه، فى حريق نشب مساء أمس، داخل ورشة لتصنيع المعادن بالمنطقة الصناعية الأولى بمدينة العاشر من رمضان، وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة.

تلقى اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، إخطار من العميد عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغا بنشوب حريق بورشة لتصنيع المعادن، بالمنطقة الصناعية الأولى، وتم إخطار الحماية المدنية، التى دفعت برئاسة المقدم عبد الحميد أبو فول، مدير حماية العاشر، بعدد 4 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق.

أسفر الحريق عن مصرع "محمد ال ح" 22 سنة عامل بالورشة، والتهمت النيران كمية من المنتج بالورشة، ورجحت التحريات الأولية نشوب الحريق، نتيجة حدوث ناس كهربائي، وتم تحرير محضر بالواقعة، وانتداب الأدلة الجنايية لبيان سبب الحريق.