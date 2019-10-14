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نوفاك: جازبروم الروسية مهتمة بالتعاون مع الشركات السعودية

الإثنين، 14 أكتوبر 2019 06:59 ص
نوفاك: جازبروم الروسية مهتمة بالتعاون مع الشركات السعودية وزير الطاقة الروسى
الرياض (رويترز)

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قال وزير الطاقة الروسى ألكسندر نوفاك، لصحيفة أراب نيوز، إن شركة جازبروم الروسية مهتمة بالتعاون مع الشركات السعودية فى مجال الغاز الطبيعى.

 وقال نوفاك فى مقابلة نشرتها الصحيفة السعودية، اليوم الاثنين، إن روسيا والسعودية قد توقعان اتفاقات بقيمة مليار دولار خلال زيارة الرئيس الروسى فلاديمير بوتين للمملكة.

وأضاف: "تبدى شركات نفط وغاز روسية كثيرة مثل جازبروم وسيبور اهتماما بالتعاون مع الشركات السعودية".

وتابع قائلا إن البلدين يدرسان إقامة مؤسسة مشتركة للتعاون فى مجال الطاقة.

 

 

 

 


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