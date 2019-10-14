نقابة التمريض تبدأ التسجيل فى ورشة عمل رسم القلب.. الأربعاء

أعلنت النقابة العامة للتمريض، برئاسة الدكتورة كوثر محمود، نقيب عام التمريض، بدء التسجيل للحجز فى ورشة عمل لرسم القلب، يوم الأربعاء المقبل، 16 أكتوبر الجارى.

وأوضحت النقابة، فى بيان، أن الدورة التدريبية تتضمن: كيفية عمل رسم قلب، وكيفية قراءة رسم القلب والتشخيص، والعلاج والإجراءات الوقائيه لمرضى القلب، دور الممرضة فى العناية بمريض القلب.

وأشارت إلى أن مدة ورشة العمل يومين، الأول نظرى بمقر النقابة العامة، والثانى بالمستشفى عملى، على أن يتم يمنح الدارس شهادة معتمدة من النقابه العامة للتمريض.