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نائب محافظ الإسماعيلية يستعرض الموقف التنفيذى لمشروع الصرف الصحى بأبوصوير

الإثنين، 14 أكتوبر 2019 02:09 م
نائب محافظ الإسماعيلية يستعرض الموقف التنفيذى لمشروع الصرف الصحى بأبوصوير إجتماع نائب محافظ الإسماعيلية
الإسماعيلية - السيد فلاح

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أكد المهندس أحمد عصام، نائب محافظ الإسماعيلية على ضرورة سرعة الانتهاء من تنفيذ الوصلات الفرعية والمنزلية واستكمال باقى الأعمال المتعلقة بمشروع الصرف الصحى لمدينة أبوصوير، ودفع عجلة العمل بالمشروع حتى يتسنى توصيل الخدمة الفعلية فى أقرب وقت ممكن.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده نائب محافظ الإسماعيلية، بحضور اللواء تامر سعيد، السكرتير العام للمحافظة واللواء جمال مسعود، السكرتير العام المساعد واللواء عبد الحميد عصمت، رئيس مجلس إدارة شركة محافظات القناة لمياه الشرب والصرف الصحى والسيد النخيلى، رئيس مركز ومدينة أبوصوير والمهندس جمال مصطفى، المدير التنفيذى لقطاع الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى وممثلى كافة الجهات المعنية وذلك لاستعراض ومتابعة الموقف التنفيذى لمشروع الصرف الصحى لمركز ومدينة أبوصوير.

وخلال الاجتماع تقرر تشكيل لجنة برئاسة رئيس مركز ومدينة أبوصوير تضم ممثلى كافة الجهات المعنية بالمشروع وتتولى معاينة ومتابعة ما تم تنفيذه من أعمال على أرض الواقع، وإعداد تقرير تفصيلى بالموقف كاملا للعرض على نائب المحافظ مع الأخذ فى الاعتبار تذليل أية معوقات قد تعترض سير المشروع.

 

 


نائب محافظ الاسماعلية

الاسماعيلية

مشروع الصرف الصحى بابو صوير

سكرتير عام محافظة الاسماعيلية

ابو صوير

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