موجز 6.. صرف رواتب موظفى الدولة يوم الأحد المقبل 20 أكتوبر

نشر اليوم السابع خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار والتقارير المهمة، منها إعلان وزارة المالية صرف رواتب موظفى الدولة يوم الأحد المقبل.

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة السادسة مساء..

تبدأ وزارة المالية، صرف مرتبات 6 ملايين موظف بالدولة، للشهر الحالى، يوم الأحد المقبل الموافق 20 أكتوبر 2019.

ألقى وزير الخارجية سامح شكرى، اليوم الاثنين، محاضرة فى "رابطة السياسة الخارجية والأمم المتحدة فى النمسا" حول سياسة مصر الخارجية، وذلك بناءً على الدعوة التى وجهها إليه "ولفنجانج شوسيل" المستشار الفدرالى الأسبق للنمسا، وشارك فيها كبار المسئولين النمساويين فى كل من المستشارية ووزارة الخارجية والبرلمان النمساوى، فضلاً عن مديرى المنظمات الدولية فى فيينا، وعدد من السفراء المعتمدين لدى النمسا.

قال المهندس محمد السيد، مساعد وزير التنمية المحلية، إن التوك توك مشكلة كبيرة تواجه المحتمع، والدولة حاولت التصدى لها الفترات الماضية، خاصة أنها انتشرت فى كل المحافظات بدون ترخيص.

ذكرت وكالة (فيتش) العالمية للتصنيف الائتمانى أن قرار خفض أسعار الفائدة للمرة الثالثة هذا العام يعطى دفعة قوية للقطاع الخاص المصرى من خلال إنعاش عملية الإقراض فى ظل الزخم الاقتصادى الإيجابى، الذى تشهده البلاد خلال الفترة الأخيرة بفضل برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى تتبناه الحكومة.

أصدرت وزارة التموين والتجارة الداخلية توجيهات إلى المديريات ومكاتب التموين مِن أجل تسهيل كافة الإجراءات للمواطنين خلال ترددهم على المكاتب للحصول على الخدمات سواء استخراج بطاقات بدل تالف أو بدل فافد، وكذلك البطاقات الجديدة لمن لا ليست لديهم بطاقات خاصة من الأسر من محدودى الدخل والأكثر احتياجا، كما وجهت الوزارة مديرو المديريات بالمرور الدائم على مكاتب التموين من أجل التأكد من تقديم أفضل الخدمات والعمل على راحة المواطنين.

قتال عنيف خاضته قوات سوريا الديمقراطية مدعومة بالجيش العربى السورى ضد قوات الاحتلال التركى على مشارف الشمال السورى، وذلك بعد أقل من 24 ساعة على اعلان الاتفاق بين الجانبين والذى تم توقيعه مساء الأحد.

تصدرت مصر معدلات النمو الاقتصادي في المنطقة ، والذي يعد من أعلى معدلات النمو على مستوى العالم بالرغم من تباطؤ النمو العالمي، وذلك وفقاً للتقارير الصادرة عن المؤسسات الدولية، وتم إستعراض ذلك من خلال إنفو جرافا نشره المركز الإعلامي لمجلس الوزراء.

اتفقت حكومات الاتحاد الأوروبى اليوم الاثنين، على وضع قائمة بعقوبات اقتصادية تستهدف عمليات التنقيب التركية عن النفط والغاز فى مياه قبالة قبرص، لكن القائمة لن تضم أسماء فى الوقت الحالى.

قال المستشار سعيد مرعى رئيس المحكمة الدستورية العليا، إن مصر تطبق الدستور شكلًا وموضوعًا، وتلتزم به في التشريعات التى تصدرها السلطة التشريعية وتخضع لرقابة المحكمة الدستورية العليا اللاحقة لضمان توافقها تلك التشريعات واللوائح مع الدستور.

قال وزير الإسكان، إنه تم التنبيه على لجان تلقى طلبات التصالح فى مخالفات البناء بقبول كل الطلبات التى يتقدم بها المواطنين إليها.

قالت الدكتورة نجوى الشافعي، رئيس لجنة انتخابات التجديد النصفى للأطباء، إنه بعد انتهاء أعمال الفرز والحصر لنتائج انتخابات التجديد النصفى لمجلس نقابة الأطباء العامة والفرعيات، والتى انعقدت صباح الجمعة 11 اكتوبر 2019، فى 27 محافظة تعلن اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات عن فوز الدكتور حسين خيري، بمقعد النقيب العام، للمرة الثانية ب5.788 صوت، بفارق 2000 صوت عن المرشح التاني.

أعرب العاهل السعودى الملك سلمان بن العزيز، عن تقدير بلاده بدور روسيا الفاعل في المنطقة، مشددا على أن زيارة الرئيس الروسي بوتين فرصة كبيرة لتوطيد أواصر الصداقة بين بلدينا.

أعرب الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، عن سعادته البالغة بزيارة المملكة العربية السعودية، قائلا:" فخور بزيارة السعودية مجددا"، مشددا على أن التنسيق الروسى السعودى مهم لتأمين الاستقرار فى الشرق الأوسط.

على مدار أكثر من 730 يوم لم تمل "نورا زعيتر" من تكرار السؤال نفسه "أحمد صابر فين؟" ونشراستغاثتها بشأن اختفاء خطيبها الغائب منذ يونيو 2017 فى الإسكندرية دون أى أثر.. وتحولت القضية خلال العامين الماضيين إلى قضية شغلت الآلاف عبرالسوشيال ميديا وكسبت تعاطفهم بعد أن نزلت الفتاة إلى الشوارع بلافتات تحمل صوره والسؤال عن مكانه.

استقبلت مستشفى طوارئ كفر سعد بدمياط منذ قليل محمد عصام سامى المنير 14 عاما مصابا بجرح قطعنى برقبته .

يحاول البعض تحقيق أكبر عدد من المشاهدات واللايكات على السوشيال ميديا، حتى يصل بهم الأمر لتصوير فيديوهات بالأسلحة البيضاء، وفى النهاية يصبح مصيرهم السجن، وهو ما حدث بالفعل فى محافظة الإسكندرية عندما قام المواطن عادل شكل الشهير بـ"الزعامة" كبير مشجعى فريق الاتحاد السكندري وأثنين آخرين بتسجيل فيديو يظهر قيامهم بترويع المواطنين بالأسلحة البيضاء.

حاز كل من الفرنسية إستر دوفلو، وزوجها الهندى آبهجيت بانرجى، إضافة إلى الأمريكى مايكل كريمر، على جائزة نوبل فى الاقتصاد لعام 2019، لعملهم على تخفيض حدة الفقر حول العالم.

أعلن المستشار تركى آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفية بالمملكة العربية السعودية، عن سحب كل القضايا التى رفعها لمن أساءوا إليه فى مصر، مؤكدًا أن مصر له مكانة كبيرة فى قلبه.

أكدت مصادر بوزارة الطيران المدنى أنه تم إيقاف الطيار ومساعده فى الفيديو المتداول على صفحات التواصل الاجتماعى الذى يظهر فيه قيادة الفنان محمد رمضان لإحدى الطائرات.

توقع الدكتور إبراهيم عطا، رئيس الإدارة المركزية للتحليل والتنبؤات الجوية، استمرار انخفاض درجات الحرارة اليوم بمعدل درجة عن أمس، مؤكدا وجود فرص لسقوط أمطار على أقصى جنوب البلاد وسيناء.

يستعد المنتخب الوطنى الأول لخوض أولى تجاربه الودية تحت قيادة حسام البدرى المدير الفنى الجديد أمام منتخب بوتسوانا، فى السابعة مساء اليوم الاثنين على ملعب برج العرب بالإسكندرية ، ضمن برنامج إعداد الفراعنة للتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2021 بالكاميرون، حيث حدد الكاف يومىّ 14 و18 نوفمبر المقبل موعداً لمواجهة كينيا وجزر القمر فى الجولتين الأولى والثانية بالتصفيات الأفريقية.

كشفت صحيفة "ليفربول إيكو" الإنجليزية جاهزية محمد صلاح، نجم منتخب مصر، للمشاركة فى المباراة المرتقبة التي تجمع بين مانشستر يونايتد وليفربول على ملعب "أولد ترافورد"، ضمن منافسات الجولة التاسعة من عمر مسابقة الدورى الإنجليزى الممتاز "البريميرليج".

أثار منتخب بتسوانا أزمة قبل مباراة منتخب مصر الودية التى ستقام مساء اليوم الاثنين على ملعب برج العرب فى الإسكندرية.