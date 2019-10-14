موجز الحوادث.. كيف حولت قناة الجزيرة قضية محمود البنا لحادث سياسى مزيف؟

كتب أحمد الجعفرى

نشر قسم الحوادث بـ"اليوم السابع" اليوم الإثنين، عددا كبيرا من الأخبار والقضايا والأحداث الهامة نرصد بعضها فى التقرير التالى:

التأديبية تجازى 6 مسئولين بمستشفى تعليمى لارتكاب مخالفات فى تطوير العيادات

عاقبت المحكمة التأديبية العليا، مدير مستشفى للولادة سابقًا، ومهندسة بالإدارة الهندسية المستشفى سابقًا، بغرامة تعادل 3 أضعاف أجرهما، كما عاقبت مهندسة ومديرة مشتريات سابقة بغرامة تعادل 5 أضعاف أجرها، وخصمت أجر شهرين من أخصائى شئون إدارية بالمستشفى، وخصمت شهر من أجر مدير الميزانية بذات المستشفى، ووجهت عقوبة التنبيه لرئيس قسم الميزانية، لاتهامهم جميعًا بالخروج عن مقتضى العمل الوظيفى وأتوا ما من شأنه المساس بمالية الدولة.

شاهد فى دقيقة.. كيف حولت قناة الجزيرة قضية محمود البنا لحادث سياسى مزيف؟ اعتادت قناة الجزيرة القطرية على استغلال كافة الأحداث لترويج الشائعات والأكاذيب والإساءة لمصر، وهو ما شاهدناه بوضوح شديد فى حادثة مقتل محمود البنا شهيد الشهامة، حيث استغلت القناة القطرية الفيديوهات والصور المتداولة للمشاركين فى الجنازة وزعمت أنها وقفة لبعض الأشخاص فى وصلة تحريض جديدة ضد مصر.