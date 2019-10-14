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منظمة خريجى الأزهر تدين الهجمات الإرهابية على موقع عسكرى فى نيجيريا

الإثنين، 14 أكتوبر 2019 12:00 م
منظمة خريجى الأزهر تدين الهجمات الإرهابية على موقع عسكرى فى نيجيريا منظمة خريجى الأزهر
كتب لؤى على

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أدانت المنظمة العالمية لخريجي الأزهر الهجوم الإرهابى، الذى قامت به عناصر من داعش وبوكو حرام، على موقع عسكرى فى مدينة جاجيجانا، على بعد حوالى 50 كيلومتراً من عاصمة ولاية بورنو مايدوجورى في نيجيريا، مما أسفر عن مقتل 3 جنود، و4 مدنيين على الأقل. 

وقالت المنظمة في بيان لها اليوم: إن شريعة الإسلام السمحة قد عظمت أمر القتل والاعتداء على النفوس، فجعلت جزاء المعتدين جهنم وبئس المصير، حيث قال تعالى في محكم التنزيل: (وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا) .
 
وأضافت المنظمة: أن هذه التنظيمات الإرهابية أبعد ما تكون عن الإسلام في إجماله وتفصيله، وأنها لا ترعى حرمة لمؤمن،  ولكنهم يحادون الله ورسوله غير مبالين بوعيد رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله: "من خرج من الطاعة، وفارق الجماعة، فمات فميتة جاهلية، ومن قاتل تحت راية عِمِّية، يغضب لعصبته ويقاتل لعصبته وينصر عصبته، فقتل فقتلة جاهلية، ومن خرج على أمتي يضرب برها وفاجرها، لا يتحاشى من مؤمنها، ولا يفي لذي عهد عهده: فليس مني ولست منه" [رواه مسلم]. 
 
وأكدت المنظمة أن الإرهاب لا دين له ولا وطن ولا انتماء، وأنه غرس شيطاني لا بد من اقتلاعه من جذوره، وأن هذه العمليات الغادرة لا تمت للإسلام بصلة من قريب أو بعيد، بل إن الإرهابيين هم أعداء الله ورسوله على الحقيقة.
 
كما تقدمت المنظمة بخالص العزاء لأهالى الضحايا، سائلة الله تعالى الشفاء العاجل للمصابين، وأن يجنب العالم كله ويلات الإرهاب والتطرف.
 

المنظمة العالمية لخريجى الازهر

الازهر الشريف

الارهاب

نيجيريا

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