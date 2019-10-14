منظمة التعاون الإسلامى تهنئ الشعب التونسى على نجاح الانتخابات الرئاسية

الرياض (أ ش أ)

أشادت بعثة الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامى بالأجواء الهادئة لسير العملية الانتخابية فى تونس، والتى جرت بطريقة سلمية ومنظمة وضمن المواعيد المقررة لها .

وذكرت وكالة الأنباء السعودية - التى بثت النبأ اليوم الاثنين، أن الأمين العام للمنظمة، الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، أعرب عن التهنئة للشعب التونسى، وللرئيس التونسى الجديد ،قيس سعيّد، مبديا أمله فى أن تسهم هذه الانتخابات فى تعزيز تجربة تونس الثرية على مسار الديمقراطية والتنمية والحكم الرشيد.

يذكر أن بعثة من منظمة التعاون الإسلامى شاركت - بدعوة من رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فى تونس - فى متابعة الجولة الثانية للانتخابات الرئاسية التى جرت فى تونس أمس الأحد.