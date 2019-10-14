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منطقة بورسعيد الأزهرية: مساعدات من بيت الزكاة لـ512 أسرة أولى بالرعاية

الإثنين، 14 أكتوبر 2019 06:00 ص
منطقة بورسعيد الأزهرية: مساعدات من بيت الزكاة لـ512 أسرة أولى بالرعاية الدكتور محمدحسين عرابى وكيل منطقة بورسعيد الأزهرية
بورسعيد محمد فرج

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أكد الدكتور محمد حسين عرابى وكيل منطقة بورسعيد الأزهرية خلال تصريح لــ "اليوم السابع" أن بيت الزكاة والصدقات المصرى صرف مساعدات لــ512 مستحقا للزكاة، من خلال فيزا كارت وجارى بحث 850 حالة أخرى من الأسر الأولى بالرعاية.

وأكد أن "بيت الزكاة والصدقات المصرى" له أنشطة كثيرة ومتنوعة تستهدف الأسر الأولى بالرعاية وتقديم الخدمات الطبية والعلاجية للمرضى غير القادرين بجانب توفير سبل الحياة الكريمة.

وقال عرابى إن بيت الزكاة والصدقات المصرى أسس عام 2014 بمبادرة من شيخ الأزهر بهدف صرف أموال الزكاة فى مصارفها المقررة شرعا وتنمية أموال الصدقات والتبرعات المادية وغيرها من الهبات والإعانات التى تصرف فى أوجه الخير لبث روح التكافل والتراحم بين كافة طوائف المجتمع.

 


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