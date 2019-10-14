منطقة الأقصر الأزهرية: تبادل القوافل لأساتذة جامعة الأزهر بمستشفى الأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

صرح الدكتور خليفة محمد إبراهيم رئيس منطقة الأقصر الأزهرية، أنه يجرى بحث التعاون المشترك بين المنطقة الأزهرية ومستشفى الأقصر الدولى، وذلك عبر تبادل القوافل الطبية بإشراف أساتذة من جامعة الأزهر بمختلف التخصصات الطبية، لتقديم الدعم للمستشفى والقضاء على قوائم الانتظار.

وأضاف رئيس منطقة الأقصر الأزهرية لـ"اليوم السابع"، أن ذلك التعاون تم عقب لقاءات بينه وبين قيادات مستشفى الأقصر الدولى وعلى رأسهم الدكتور إسماعيل العربى مدير عام المستشفى، والدكتور رمضان الماكن نائب المدير العام للخدمات الخارجية، تم خلالها بحث زيادة سبل التعاون المشترك بين مستشفى الأقصر الدولى ومؤسسة الأزهر.

وأكد الدكتور خليفة محمد إبراهيم، على أنه تقرر أن يتم تفعيل أول قافلة تضم عدة تخصصات طبيه أواخر الشهر الجارى بمستشفى الأقصر الدولى، وستنطلق تحت إشراف أساتذة من طب الأزهر، كما تم التأكيد على تبادل الزيارات المثمرة والتى تخدم المجتمع.

وأوضح الدكتور خليفة محمد إبراهيم رئيس منطقة الأقصر الأزهرية، أنه تم مؤخراً البدء من قبل إدارة الوسائل والمعامل بالتعاون مع إدارة التدريب بمنطقة الأقصر الأزهرية، فى تنظيم دورات تدريبية لتنمية مهارات موجهى وأمناء المعامل بإدارات "الأقصر - أرمنت - القرنة"، والتى بدأت يوم السبت وتنتهى الخميس المقبل، والتى يحاضر فيها نخبة متميزة من القاهرة، وعلى رأسهم عادل فؤاد مدير عام الوسائل والمعامل بقطاع المعاهد الأزهرية ومصطفى مختار مدرب مادة الكيمياء وعماد الدين السكرى مدرب الفيزياء، وتستكمل التدريبات العملية بمادة الأحياء والمعامل الافتراضية.