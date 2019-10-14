سوبر كورة
Ads
الإثنين، 14 أكتوبر 2019 05:52 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار المحافظات

منطقة الأقصر الأزهرية: تبادل القوافل لأساتذة جامعة الأزهر بمستشفى الأقصر

الإثنين، 14 أكتوبر 2019 05:00 ص
منطقة الأقصر الأزهرية: تبادل القوافل لأساتذة جامعة الأزهر بمستشفى الأقصر الدكتور خليفة محمد إبراهيم رئيس منطقة الأقصر الأزهرية
الأقصر – أحمد مرعى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

صرح الدكتور خليفة محمد إبراهيم رئيس منطقة الأقصر الأزهرية، أنه يجرى بحث التعاون المشترك بين المنطقة الأزهرية ومستشفى الأقصر الدولى، وذلك عبر تبادل القوافل الطبية بإشراف أساتذة من جامعة الأزهر بمختلف التخصصات الطبية، لتقديم الدعم للمستشفى والقضاء على قوائم الانتظار.

وأضاف رئيس منطقة الأقصر الأزهرية لـ"اليوم السابع"، أن ذلك التعاون تم عقب لقاءات بينه وبين قيادات مستشفى الأقصر الدولى وعلى رأسهم الدكتور إسماعيل العربى مدير عام المستشفى، والدكتور رمضان الماكن نائب المدير العام للخدمات الخارجية، تم خلالها بحث زيادة سبل التعاون المشترك بين مستشفى الأقصر الدولى ومؤسسة الأزهر.

وأكد الدكتور خليفة محمد إبراهيم، على أنه تقرر أن يتم تفعيل أول قافلة تضم عدة تخصصات طبيه أواخر الشهر الجارى بمستشفى الأقصر الدولى، وستنطلق تحت إشراف أساتذة من طب الأزهر، كما تم التأكيد على تبادل الزيارات المثمرة والتى تخدم المجتمع.

وأوضح الدكتور خليفة محمد إبراهيم رئيس منطقة الأقصر الأزهرية، أنه تم مؤخراً البدء من قبل إدارة الوسائل والمعامل بالتعاون مع إدارة التدريب بمنطقة الأقصر الأزهرية، فى تنظيم دورات تدريبية لتنمية مهارات موجهى وأمناء المعامل بإدارات "الأقصر - أرمنت - القرنة"، والتى بدأت يوم السبت وتنتهى الخميس المقبل، والتى يحاضر فيها نخبة متميزة من القاهرة، وعلى رأسهم عادل فؤاد مدير عام الوسائل والمعامل بقطاع المعاهد الأزهرية ومصطفى مختار مدرب مادة الكيمياء وعماد الدين السكرى مدرب الفيزياء، وتستكمل التدريبات العملية بمادة الأحياء والمعامل الافتراضية.


الاقصر

اخبار الاقصر

منطقة الاقصر الازهرية

مستشفي الاقصر الدولي

الازهر الشريف

قوافل طبية لجامعة الازهر بالاقصر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

صور.. رئيس منطقة الأقصر الأزهرية يتفقد التجهيزات النهائية لمعهد الشيخ الطيب الجديد

الخميس، 19 سبتمبر 2019 05:40 م

صور.. رئيس منطقة الأقصر الأزهرية يضع الترتيبات النهائية لبدء العام الدراسى الجديد

الإثنين، 02 سبتمبر 2019 02:42 م

رئيس منطقة الأقصر الأزهرية يتفقد تدريبات تنمية مهارات معلمى الصف الثانى الإبتدائى

الإثنين، 02 سبتمبر 2019 01:51 م

صور.. رئيس منطقة الأقصر الأزهرية يجتمع برؤساء لجان الشهادة الثانوية بامتحانات الدور الثانى

الأربعاء، 07 أغسطس 2019 03:18 م

صور رئيس منطقة الأقصر الأزهرية يتفقد إمتحانات الدور الثاني للنقل الثانوي

السبت، 13 يوليه 2019 12:57 م

رئيس منطقة الأقصر الأزهرية يعتمد نتيجة "الابتدائية" ويعلن الاوائل

الثلاثاء، 11 يونيو 2019 11:49 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الطاقة الذرية تنظم اليوم موتمرًا بحضور ممثلين للوكالة الدولية للطاقة الذرية

الطاقة الذرية تنظم اليوم موتمرًا بحضور ممثلين للوكالة الدولية للطاقة الذرية

بعد الحكم بإعدام 6 متهمين.. تعرف على أبرز محطات قضية الهجوم على فندق الأهرامات

بعد الحكم بإعدام 6 متهمين.. تعرف على أبرز محطات قضية الهجوم على فندق الأهرامات

هل تنقضى الدعوى الجنائية فى جرائم الإرهاب بمضى المدة كأى جناية؟

هل تنقضى الدعوى الجنائية فى جرائم الإرهاب بمضى المدة كأى جناية؟

والد "شهيد الشهامة" بالمنوفية: فى انتظار رؤية قاتل ابنى خلف القضبان

والد "شهيد الشهامة" بالمنوفية: فى انتظار رؤية قاتل ابنى خلف القضبان

بالقانون.. تعرف على شروط تطليق الزوجة الناشز مقابل دفع فدية للزوج

بالقانون.. تعرف على شروط تطليق الزوجة الناشز مقابل دفع فدية للزوج

اعرف حقوق العامل المتوفى أثناء خدمته وفقا لقانون العمل

اعرف حقوق العامل المتوفى أثناء خدمته وفقا لقانون العمل

اعرف الحكم الشرعى لرجل حلف على زوجته بعدم الذهاب لمنزل أهلها ويريد التراجع

اعرف الحكم الشرعى لرجل حلف على زوجته بعدم الذهاب لمنزل أهلها ويريد التراجع

100 ألف جنيه رسوم إنشاء مكاتب الاعتماد الخاصة بالمحال العامة

100 ألف جنيه رسوم إنشاء مكاتب الاعتماد الخاصة بالمحال العامة

راجح قاتل..أسرة شهيد الشهامة بالمنوفية لـ "اليوم السابع " العدالة الناجزة انتصرت لروح " محمود "بإحالة الجناة للمحاكمة والد المجنى عليه : شكرا لدولة القانون .. وتلقينا اتصالات من مشاهير المحامين لمتابعة القضية

راجح قاتل..أسرة شهيد الشهامة بالمنوفية لـ "اليوم السابع " العدالة الناجزة انتصرت لروح " محمود "بإحالة الجناة للمحاكمة والد المجنى عليه : شكرا لدولة القانون .. وتلقينا اتصالات من مشاهير المحامين لمتابعة القضية

"صراع العلامات التجارية" فى ساحات المحاكم.. شركة "أوبو موبيل" تقاضى شركة "بينبتون جروب" بسبب العلامة "colors" وتطالب بتعويض مادى.. والمحكمة الاقتصادية تنتدب خبيرا للفصل بشأن وجود تشابه بين العلامتين

"صراع العلامات التجارية" فى ساحات المحاكم.. شركة "أوبو موبيل" تقاضى شركة "بينبتون جروب" بسبب العلامة "colors" وتطالب بتعويض مادى.. والمحكمة الاقتصادية تنتدب خبيرا للفصل بشأن وجود تشابه بين العلامتين

"غفلت الواد وسرقت أبوه".. "رضا" مارست الرذيلة مع "محمود" وسرقت سيارة وبندقية والده.. المتهمة تعرفت على المجنى عليه قبل 4 أشهر وتقابلا فى الفيلا.. واعترفت: "أمارس الأعمال المنافية للآداب عشان اشترى هيروين"

"غفلت الواد وسرقت أبوه".. "رضا" مارست الرذيلة مع "محمود" وسرقت سيارة وبندقية والده.. المتهمة تعرفت على المجنى عليه قبل 4 أشهر وتقابلا فى الفيلا.. واعترفت: "أمارس الأعمال المنافية للآداب عشان اشترى هيروين"

شاهد.. أسترالية تلد طفلة تزن 6 كيلو جرامات

شاهد.. أسترالية تلد طفلة تزن 6 كيلو جرامات

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة