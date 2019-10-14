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ممثلو المراكز الإسلامية بالعالم يتوافدون للمشاركين فى مؤتمر الإفتاء بمصر

الإثنين، 14 أكتوبر 2019 03:34 م
ممثلو المراكز الإسلامية بالعالم يتوافدون للمشاركين فى مؤتمر الإفتاء بمصر المؤتمر العالمى للإفتاء
كتب محمود عبد الغنى

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استقبل مطار القاهرة الدولى، اليوم الأثنين، عددًا من أعضاء الوفود من ممثلى الهيئات الإفتائية والمراكز الإسلامية بالعالم المشاركين فى المؤتمر العالمى للإفتاء، الذى ينعقد بالقاهرة، غدا الثلاثاء، ويستمر على مدار يومين، تحت رعاية الرئيس السيسي.

 

وصل مطار القاهرة، الدكتور أحمد عطية وزير الأوقاف والإرشاد اليمنى، والشيخ سالم إبراهيم مختار مفتى إريتريا، وأيضا الدكتور محمد البشارى الأمين العام لمجلس المجتمعات المسلمة بأبو ظبى، والدكتور عبد الله بن عبد العزيز المصلح الأمين العام للمجلس الإسلامى العالمى للدعوة والإغاثة – السعودية، وأيضا رئيس المجلس الأعلى للإفتاء فى جمهورية المالديف الدكتور محمد رشيد إبراهيم.

 

قالت مصادر مطلعة بالمطار، إنه تم استقبال الوفود الدينية الرسمية من خلال استراحة كبار الزوار بالمطار، وكان فى استقبالهم مندوبين من وزارة الأوقاف، وعددا من القيادات الدينية ودار الإفتاء.

 

وتعقد دار الإفتاء عبر الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء فى العالم، مؤتمرها العالمى الخامس يومى 15، 16 أكتوبر الجارى فى القاهرة بحضور وفود أكثر من 85 دولة حول العالم، تحت عنوان "الإدارة الحضارية للخلاف الفقهي"، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

 


مطار القاهرة

اخبار المطار

دار الافتاء

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