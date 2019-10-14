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مقتل 9 من مسلحى طالبان وداعش فى غارات جوية بأفغانستان

الإثنين، 14 أكتوبر 2019 08:16 ص
مقتل 9 من مسلحى طالبان وداعش فى غارات جوية بأفغانستان طالبان
أ ش أ

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لقى ما لا يقل عن 9 من مسلحى حركة طالبان وتنظيم "داعش-خراسان" مصرعهم فى سلسلة من الغارات الجوية فى إقليم نانجارهار الشرقى وإقليم وردك وسط أفغانستان.
ونقلت وكالة أنباء (خاما برس) الأفغانية، اليوم الاثنين، عن المسؤولين العسكريين الأفغان، قولهم "إن غارة جوية أسفرت عن مقتل 5 من مسلحى داعش-خراسان فى أحد مناطق إقليم نانجارهار".
وأضاف المسؤولون الأفغان أن غارة جوية مماثلة أسفرت عن مقتل اثنين من عناصر طالبان فى إقليم وردك.. مشيرين إلى أن قوات الأمن شنت غارة جوية أخرى فى منطقة تشاك وردك بإقليم وردك أسفرت عن مقتل اثنين آخرين من مسلحي طالبان.
ولم يعلق المتشددون المسلحون المناهضون للحكومة الأفغانية، بما في ذلك طالبان وداعش، على الضربات الجوية الأخيرة حتى الآن.


أفغانستان

حركة طالبان

تنظيم داعش

إقليم نانجارهار الشرقى

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