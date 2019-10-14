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مقتل جندى هندى فى إطلاق نار باكستانى بولاية جامو وكشمير

الإثنين، 14 أكتوبر 2019 09:36 ص
مقتل جندى هندى فى إطلاق نار باكستانى بولاية جامو وكشمير الجيش الهندى ـ صورة أرشيفية
نيودلهى(أ ش أ)

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أعلن مسئول عسكرى بارز فى الهند اليوم الاثنين، مقتل جندى بالجيش، إثر انتهاك القوات الباكستانية لوقف إطلاق النار على طول خط المراقبة فى منطقة "بارامولا" بولاية "جامو وكشمير".

وقال المسئول - حسبما نقلت قناة "إن دى تى فى" الهندية، إن القوات الباكستانية انتهكت وقف إطلاق النار فى قطاع "أوري"، حيث قامت بإطلاق النار على المواقع الهندية بشكل غير مبرر.

وأضاف المسئول - الذى لم يعلن عن هويته - أن الجندى الذى أصيب فى إطلاق النار الباكستانى تم نقله إلى منشأة طبية لتلقى العلاج وتوفى هناك متأثرا بالإصابات التى لحقت به.

يذكر أن إقليم "كشمير" متنازع عليه منذ استقلال باكستان والهند عن بريطانيا عام 1947، حيث يتنازع البلدان للسيطرة على الإقليم بعد أن اقتسما السيطرة على أراضيه ليصبح هناك شطران شطر هندى باسم ولاية "جامو وكشمير" وآخر باكستانى باسم "آزاد جامو وكشمير".

 


الهند

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كشمير

جامو

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