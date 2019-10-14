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مطران كاثوليك سوهاج يزور كنيسة القديسة ريتا بمركز طما

الإثنين، 14 أكتوبر 2019 01:06 م
مطران كاثوليك سوهاج يزور كنيسة القديسة ريتا بمركز طما مطران كاثوليك سوهاج يزور كنيسة القديسة ريتا
كتبت سارة علام

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زار الأنبا باسيليوس فوزى، مطران إيبارشية سوهاج للأقباط الكاثوليك، أمس الأحد، كنيسة القديسة ريتا بطما، حيث ترأس نيافته صلاة القداس الإلهى الصباحى بالكنيسة.
 
كان فى استقباله، الأب إليشع فهمى راعى الكنيسة ووفد من الآباء الكهنة التابعين للإيبارشية: الأب يوسف فوزى راعي كنيسة السيدة العذراء مريم بكوم غريب، والأب بطرس راعي كنيسة العائلة المقدسة بالنجع الغربي، والأب يسي وليم راعي كنيسة السيدة العذراء مريم بالقطنة، والأب بولس سنادة راعي كنيسة مارجرجس بطهطا.
 
شهد الحضور وفدا من الطوائف الأخري مثل: القس يوسف راعي كنيسة الإنجيلية بطما والقس جيمي رضاني راعي كنيسة المثال، كما حضر أيضًا سيادة العميد احمد الشمندى مأمور مركز طما، والمهندس عدلي مصلحي أبو عقيل رئيس مجلس المدينة.
 
القى الأنبا باسليوس كلمة العظة والتي تكلم فيها عن( إنجيل المفلوج) والذي ركز فيه علي فكرة الشلل موضحاً أن الشلل لا يكمن فقط في الشلل الجسدي، بل أيضًا الشلل الروحي مثل: الشلل بخطية معينة، أو الشلل بعدم القدرة علي إظهار المحبة.
 
وأضاف: أكثر شيء يلمس قلب الرب يسوع المسيح هو عمل المحبة، وهذا ما لمسه في قلوب أصدقاء المفلوج الأربعة، وختم حديثه متمنياً أن نتعامل بحب مع جميع أمور حياتنا مثل: إعطاء كلمة طيبة لأبنائنا والعائلة والأصدقاء.
 

 


باسيليوس

القديسة ريتا

مطران سوهاج

الكاثوليكية

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