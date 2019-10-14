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مصر للطيران: لا نية لبيع مستشفى الشركة أو المساس بحقوق العاملين

الإثنين، 14 أكتوبر 2019 11:29 م
مصر للطيران: لا نية لبيع مستشفى الشركة أو المساس بحقوق العاملين مصر للطيران
كتب محمود عبد الغنى

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أكد الطيار أحمد عادل، رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، أن جميع العاملين بقطاع الطيران المدني لمسوا النتائج التي تحققت منذ تولى الفريق يونس المصري، وزير الطيران المدني، مسئولية القطاع وتحقيق أرباح للشركة الوطنية لأول مرة خلال العام المالى لم تتحقق منذ عشر سنوات تقريبا، بعد تكبد الشركة خسائر تراكمية بلغت 20 مليار جنيها.
 
وأضاف رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، في رسالة وجهها إلي العاملين بالشركة، أن تلك الايرادات جاءت بفضل جهود العاملين وتطبيق سياسة الوزارة "سياسة الحوكمة" التى تقوم على تعظيم الايرادات وترشيد النفقات والحفاظ علي المال العام، مشيرا إلى أن وزير الطيران المدني حريص علي توفير بيئة العمل المناسبة وتحفيز العنصر البشري في مختلف النواحي ومن بينها توفير منظومة طبية متكاملة تليق بالعاملين واصحاب المعاشات الذين أفنوا حياتهم في خدمة القطاع دون تحميلهم أي أعباء إضافية.
 
وأشار إلى أن وزير الطيران المدني حرص علي تنظيم زيارات متتالية لمستشفى مصرللطيران والاستماع لشكاوي العاملين حول إهدار المال العام بعشرات الملايين فى مقابل الحصول على خدمة طبية سيئة، ووعد بمحاربة أى سلبيات والتصدى لإهدار المال العام.
 
وقال أنه لا توجد نية لبيع إو إغلاق مستشفي مصر للطيران أو المساس بحقوق العاملين بها أو المتعاملين معها، مؤكدا أن هذا الكلام عار تماما من الصحة، وأن وزير الطيران المدني وجه بالاستمرار في مشروعات التطوير بمستشفى مصر للطيران وزيادة السعة الاستيعابية لتقديم الخدمة الطبية للعاملين وأسرهم والعمل بأقصى جهد لتحسين مستوي خدماتها الطبية في مختلف التخصصات، ودراسة مشروع إنشاء صرح طبي جديد تابع لمستشفي مصر للطيران .
 

 


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اخبار المطار

مصر للطيران

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