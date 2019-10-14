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مصر للطيران: خط جديد لمدينة هانغتشو الصينية وتخفيض 50% على أولى الرحلات

الإثنين، 14 أكتوبر 2019 01:39 م
مصر للطيران: خط جديد لمدينة هانغتشو الصينية وتخفيض 50% على أولى الرحلات مطار القاهرة-ارشيفية
كتب محمود عبد الغنى

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أعلنت مصر للطيران الناقل الوطني لجمهورية مصر العربية، عن افتتاح أحدث خطوطها من القاهرة إلى مدينة هانغشتو بالصين اعتبارًا من 29 نوفمبر المقبل، صرح بذلك الطيار أشرف الخولي رئيس شركة مصر للطيران للخطوط الجوية. 
 
وأضاف الخولي : "يسعدنا بهذه المناسبة منح العملاء تخفيض 50% على أسعار تذاكر السفر من القاهرة لهانغتشو ومن هانغتشو لجميع نقاط الشركة ويمكن للعملاء الاستفادة بهذا العرض حتي 05 نوفمبر للسفر من 29 نوفمبر و حتى 31 ديسمبر 2019".
 
ومن المقرر أن تسير مصر للطيران رحلتين أسبوعيا إلى هانغتشو ابتداء من 29 نوفمبر القادم.
 
جدير بالذكر أن مصر للطيران تسير رحلة يوميا إلى جوانزو و3 رحلات اسبوعيا إلى بكين.

مطار القاهرة

اخبار اامطار

مصر للطيران

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