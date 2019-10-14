مصرع موظف بالمعاش إثر تناوله أقراص سامة لحفظ الغلال بالبحيرة

البحيرة - ناصر جودة

لقى موظف بالمعاش مصرعه إثر تناوله أقراص سامة لحفظ الغلال بمركز الدلنجات بالبحيرة.



كان اللواء مجدى القمرى مدير أمن البحيرة، قد تلقى إخطارا بالواقعة من اللواء محمد شرباش مدير المباحث الجنائية.

وبالفحص تبين وصول " ح. م .ق" موظف بالمعاش مقيم مركز الدلنجات إلى مستشفى إيتاى البارود العام، مصاب بالتسمم بسبب تناوله أقراص سامة لحفظ الغلال وتوفى عقب وصوله إلى المستشفى.

وتم تحرير المحضر اللازم تمهيدا لاحالته الى النيابة العامة لمباشرة التحقيق وتم انتداب الطبيب الشرعى لبيان سبب الوفاة .